Экономика

REGNUMREGNUMБанк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

В кредитной организации назначена временная администрация. По величине активов «Кранбанк» занимал 204 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, с 13 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Невский народный банк» (г. Санкт-Петербург).
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ РФ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского народного банка

Интерфакс13 декабря в 01:06

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском13 декабря в 01:24

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Финансы

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Разместить деньги через «Сберкредо» может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет.
Ведомости вчера в 16:04
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости вчера в 22:27
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru 13 декабря в 13:21
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Общество

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском вчера в 22:07
Музыка

Телеканал «Россия-1» вырезал из песни группы Би-2 слово «протесты»

В руководстве «России-1» причину, по которой слово «протесты» из песни Би-2 было вырезано из эфира, пока не объяснили.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Авто

Mercedes-Benz превратит GLA в электромобиль EQA

Коммерсантъ 13 декабря в 09:06
Здоровье

Фасоль является незаменимым продуктом для диабетиков

Диетологи утверждают, что белок из фасоли не приведет к прибавке в калориях, поэтому данный продукт рекомендуется худеющим людям.
Live24 14 декабря в 05:09
Общество

Минфин запретит обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов РФ скорректирует проект новой пенсионной системы и уберет из него возможность обналичить замороженные с 2014 г. накопления.
МонаВиста 14 декабря в 07:22
Гаджеты

Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России

Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
iReactor вчера в 18:53
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%.
Интерфакс 13 декабря в 05:44
Общество

Большинство компаний в России не выплатят годовые премии сотрудникам

Больше половины работодателей в РФ не планируют выплачивать годовые премии своим сотрудникам, сообщает 16 декабря «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса по подбору персонала «Работа.ру».
Известия вчера в 23:12
Политика

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Российская газета вчера в 22:32
Общество

Овнов ждёт эмоциональная встряска, а у Водолеев изменится личная жизнь

Первоисточник публикует гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник. Овен День эмоциональных потрясений.
Первоисточник вчера в 10:00
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
Здоровье

В Кузбассе выявлено 164 случая онкозаболеваний на ранних стадиях

В ходе диспансеризации было впервые выявлено 13 случаев туберкулеза, 1076 случаев сахарного диабета, 351 случай онкологических заболеваний (из них на ранней стадии - 164).
КузПресс вчера в 22:51
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары

На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
MedikForum.ru вчера в 13:58
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

На принципе подбора контента в зависимости от интересов человека построен новостной сервис «Пульс», запущенный Mail.Ru Group в 2019 году.
РБК вчера в 16:00
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Хлоя Кардашьян надела прозрачный костюм из 118000 кристаллов

Хлоя постоянно старается хоть чем-то затмить других членов клана Кардашьян Дженнер.
Wday.ru вчера в 22:23
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен». Паредес забил первый гол за парижан

Экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес открыл счет на 9-й минуте. Это его дебютный гол в составе столичной команды.
Sport24.ru вчера в 16:52
Общество

В Лондоне выбрали новую «Мисс мира»

В Лондоне прошел финал конкурса «Мисс мира — 2019». Обладательницей этого титула стала 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Росбалт 14 декабря в 13:10
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Наука

В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок

Ученые обнаружили в пещере острова Сулавеси в Индонезии старые рисунки на скалах.
News-24.ru 14 декабря в 02:57
Футбол

Игнашевич пройдёт стажировку во Франции

Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич во время зимней паузы пройдёт стажировку во Франции.
RT на русском вчера в 18:51
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости вчера в 09:40
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