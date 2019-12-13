Экономика
REGNUMБанк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
В кредитной организации назначена временная администрация. По величине активов «Кранбанк» занимал 204 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, с 13 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Невский народный банк» (г. Санкт-Петербург).
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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