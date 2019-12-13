Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Политика
Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Футбол
Киевское «Динамо» вылетает из Лиги Европы
На 45-й минуте гол забил Марко Араторе. Уйти от поражения украинской команде удалось только на 94-й матча.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Футбол
Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Футбол
Пономарев: «Футболисты ЦСКА сегодня будут стараться показать себя с лучшей стороны в Европе»
Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором армейцы сыграют в гостях с «Эспаньолом».
Общество
Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Общество
Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу
Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
Политика
Украина продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная Рада Украины продлила на один год действие закона об особом статусе Донбасса.
Происшествия
В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку
В Красноярске мануальный терапевт сломала семимесячной девочке обе ноги во время массажа, сообщил местный телеканал ТВК.
Космос
В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе
Политика
Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Политика
Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании
По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Культура
Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram
Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
Общество
Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.