Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК00:53

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском01:24

ЦБ аннулировал лицензии двух банков

Известия01:21

Центробанк отозвал лицензию у Кранбанка

Газета.Ru01:28

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Ведомости01:18
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Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

ТАСС 00:28
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Известия вчера в 14:08
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Политика

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 09:52
Происшествия

Утро в Петербурге началось со сбитых пешеходов

REGNUM 01:28
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия вчера в 19:08
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском 11 декабря в 19:52
Футбол

Киевское «Динамо» вылетает из Лиги Европы

На 45-й минуте гол забил Марко Араторе. Уйти от поражения украинской команде удалось только на 94-й матча.
ГЛАС.RU вчера в 18:43
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Футбол

Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 18:15
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 11 декабря в 04:28
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Футбол

Пономарев: «Футболисты ЦСКА сегодня будут стараться показать себя с лучшей стороны в Европе»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором армейцы сыграют в гостях с «Эспаньолом».
Sport24.ru вчера в 13:03
Общество

Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:53
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу

Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
Газета.Ru вчера в 10:25
Политика

Украина продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная Рада Украины продлила на один год действие закона об особом статусе Донбасса.
Expert.ru вчера в 05:18
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку

В Красноярске мануальный терапевт сломала семимесячной девочке обе ноги во время массажа, сообщил местный телеканал ТВК.
РИА Новости вчера в 13:49
Космос

В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

3DNews вчера в 08:14
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Вести.Ru вчера в 16:29
Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Культура

Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram

Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
RT на русском 00:54
Общество

Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
Известия 11 декабря в 14:15
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
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