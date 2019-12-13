ЦБ России лишил лицензии сразу два банка – Кранбанк и Невский народный банк. Первый располагался на 194-м месте в российской банковской системе, а второй – на 308-м. По версии регулятора, Кранбанк занимался подозрительным выводом средств, нарушал законы в сфере банковской деятельности и так далее.

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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