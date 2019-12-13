Экономика
Московский КомсомолецЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ России лишил лицензии сразу два банка – Кранбанк и Невский народный банк. Первый располагался на 194-м месте в российской банковской системе, а второй – на 308-м. По версии регулятора, Кранбанк занимался подозрительным выводом средств, нарушал законы в сфере банковской деятельности и так далее.
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Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Политика
S&P: «Прекращение транзита не скажется на Европе»
Эксперты международного агентства S&P считают, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину вряд ли скажется на европейских потребителях.
Экономика
Нацпроекты подорожают почти на 400 млрд рублей
До 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации Минфина, с которой 12 декабря ознакомились «Известия».
Хоккей
Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии
Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Происшествия
В тюменском наркодиспансере произошел пожар
В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Политика
В США ограничили число лиц с доступом к телефонным разговорам Трампа
Белый дом ограничил число лиц, которые имеют доступ к прослушке телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с другими лидерами.
Здоровье
Учредители новосибирской «Клиники НИИТО» не хотят уходить
Отвечая на вопросы «Континента Сибирь», и.о. директора НИИ травматологии сообщил, что не считает ситуацию, связанную с АНО «Клиника НИИТО», кризисной.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Политика
Евросоюз продлил санкции в отношении России
Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев.
Гаджеты
MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT
Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.
Авто
«Кузбассразрезуголь» приобрел новый карьерный экскаватор
Карьерная машина произведена Тайюаньским заводом тяжелого машиностроения, входящим в китайскую государственную корпорацию AVIC.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Происшествия
Экс-строителю космодрома Восточный заменили условный срок на реальный
Вместо условного срока фигурант одного из дел о хищениях на космодроме Восточный получил реальное лишение свободы на пять лет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Космос
Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Экономика
Олег Шеин обвинил Дмитрия Медведева в некомпетентности
Депутат Государственной думы от Астраханской области Олег Шеин на выступлении в парламенте подверг жёсткой критике большое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева федеральным телеканалам.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Общество
Рязанский суд оштрафовал и выдворил из РФ 5 американских лекторов
Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Рязани признал пятерых граждан США виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщила в четверг пресс-служба суда.