Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ России лишил лицензии сразу два банка – Кранбанк и Невский народный банк. Первый располагался на 194-м месте в российской банковской системе, а второй – на 308-м. По версии регулятора, Кранбанк занимался подозрительным выводом средств, нарушал законы в сфере банковской деятельности и так далее.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru03:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости01:57

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант04:57

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55
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Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
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Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
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Под Ростовом учитель оскорбил школьника из-за шутки в адрес депутата

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Эксперты международного агентства S&P считают, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину вряд ли скажется на европейских потребителях.
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Экономика

Нацпроекты подорожают почти на 400 млрд рублей

До 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации Минфина, с которой 12 декабря ознакомились «Известия».
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Загитова объяснила свое решение приостановить карьеру

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Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии

Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
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Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
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В прокат вышел «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

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Происшествия

В тюменском наркодиспансере произошел пожар

В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РБК 17:33
Политика

В США ограничили число лиц с доступом к телефонным разговорам Трампа

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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

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Учредители новосибирской «Клиники НИИТО» не хотят уходить

Отвечая на вопросы «Континента Сибирь», и.о. директора НИИ травматологии сообщил, что не считает ситуацию, связанную с АНО «Клиника НИИТО», кризисной.
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Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

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Евросоюз продлил санкции в отношении России

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев.
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MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.
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Авто

«Кузбассразрезуголь» приобрел новый карьерный экскаватор

Карьерная машина произведена Тайюаньским заводом тяжелого машиностроения, входящим в китайскую государственную корпорацию AVIC.
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Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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Происшествия

Экс-строителю космодрома Восточный заменили условный срок на реальный

Вместо условного срока фигурант одного из дел о хищениях на космодроме Восточный получил реальное лишение свободы на пять лет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.
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Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году

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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
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Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

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Олег Шеин обвинил Дмитрия Медведева в некомпетентности

Депутат Государственной думы от Астраханской области Олег Шеин на выступлении в парламенте подверг жёсткой критике большое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева федеральным телеканалам.
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Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
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Рязанский суд оштрафовал и выдворил из РФ 5 американских лекторов

Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Рязани признал пятерых граждан США виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщила в четверг пресс-служба суда.
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Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

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В Киеве арестована врач Кузьменко, подозреваемая в убийстве Шеремета

Вести.Ru 16:52
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