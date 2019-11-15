Экономика
ИзвестияБанк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»
«Кредитинвест» был зарегистрирован 14 декабря 1992 года в республике Дагестан. По состоянию на 29 января 2019 года участниками банка являются 18 физических лиц, говорится на сайте компании. 7 ноября ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.
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Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по итогам короткой программы.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Гаджеты
Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10
Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Футбол
Стюард поразил фанатов техникой, изящно отразив мяч после удара Роналду
Работник стадиона «Алгарве» в городе Фару, где накануне, 14 ноября, сборная Португалии принимала Литву в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020, удивил зрителей своей техникой.
Политика
Экс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу
Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.
Здоровье
Растительный препарат может привести к заболеваниям печени
Материалы и методы обследования В ходе исследования группа ученых изучила 404 случая повреждения печени от пищевых добавок.
Общество
Жителей карельского города испугал желтый снег и мертвые птицы
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специалисты проведут проверку и выяснят, почему снег окрашен в желтый цвет и с чем связана гибель птиц.
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Общество
Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН
В Российской академии наук подвели итоги выборов академиков и членов-корреспондентов, передает корреспондент РБК.
Футбол
Сборная России обыграла Латвию в матче отбора Евро-2021 U21
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 U21 сборная России принимала Латвию.
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Спорт
Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии
Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Политика
В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию
В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Политика
Навальный заявил о поддержке профсоюзов и забастовок в России
Политик Алексей Навальный заявил о поддержке забастовочного движения как политического инструмента и необходимости развития профсоюзов в России.
Общество
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Музыка
Бузова пообещала спеть на «Евровидении»
Общество
Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
Самый большой искусственный каток в Европе откроется на ВДНХ 22 ноября. Об этом рассказал Сергей Собянин.