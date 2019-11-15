Экономика
ИзвестияБанк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»
«Кредитинвест» был зарегистрирован 14 декабря 1992 года в республике Дагестан. По состоянию на 29 января 2019 года участниками банка являются 18 физических лиц, говорится на сайте компании. 7 ноября ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:45, Вашингтон
Общество
СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского
Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Здоровье
Две школы Ульяновска закрыли на карантин из-за пневмонии
В двух классах школы ввели карантин. Двое детей 2016 и 2018 годов рождения заболели корью. Сообщается, что оба ребенка из одной семьи.
Футбол
Румыния — Швеция 0:2
В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швеции обыграла национальную команду Румынии со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бухаресте на стадионе «Националь».
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Культура
Дмитрий Медведев оценит фотовыставку на культурном форуме в Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев присоединится к VIII международному культурному форуму, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября.
Хоккей
Ворачек о словах Брызгалова про космос: «Хотелось сказать: «###, заткнись, чувак, и просто лови шайбу»
Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни высказался о голкипере Илье Брызгалове.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Авто
Кроссовер Honda Pilot останется на рынке России
Киберспорт
Valve изменила систему репортов в Dota 2
В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.
Автоспорт
На Гран-при Бразилии взорвался мотор на болиде Даниила Квята
Команда Toro Rosso "потеряла" оба болида во время второй тренировки Гран-при Бразилии.
Экономика
Содержание «слуг народа» из Госдумы и Совфеда возрастет в разы
Госдума на содержание своего аппарата в 2018 потратила 10 млрд рублей, в 2020-м на эти цели выделили 12 млрд, а в 2021 году планируется потратить 13 с лишним млрд рублей (рост составит 18%), пишет «Царьград», отмечая что половину суммы направят на повышение зарплат сотрудников.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Футбол
Финляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу
Сборная Финляндии по футболу смогла попасть на чемпионат Европы 2020 года.
Здоровье
Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода
Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.