Экономика

ИзвестияИзвестияБанк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

«Кредитинвест» был зарегистрирован 14 декабря 1992 года в республике Дагестан. По состоянию на 29 января 2019 года участниками банка являются 18 физических лиц, говорится на сайте компании. 7 ноября ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.
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15 ноября. Главное за минуту

Банки.ру12:00

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

Финмаркет13 ноября в 07:48

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

Суд в очередной раз не нашел оснований объявить «Роскомснаббанк» банкротом

ФедералПрессвчера в 01:40

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:45, Вашингтон
Общество

СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского

Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
ТАСС 15:58
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости 15:29
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
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Две школы Ульяновска закрыли на карантин из-за пневмонии

В двух классах школы ввели карантин. Двое детей 2016 и 2018 годов рождения заболели корью. Сообщается, что оба ребенка из одной семьи.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Футбол

Румыния — Швеция 0:2

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швеции обыграла национальную команду Румынии со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бухаресте на стадионе «Националь».
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Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Культура

Дмитрий Медведев оценит фотовыставку на культурном форуме в Петербурге

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев присоединится к VIII международному культурному форуму, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября.
Невские Новости вчера в 23:31
Хоккей

Ворачек о словах Брызгалова про космос: «Хотелось сказать: «###, заткнись, чувак, и просто лови шайбу»

Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни высказался о голкипере Илье Брызгалове.
Sports.ru 15:39
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.
РИА Новости 15:39
Музыка

Ставрополец не попал в шоу «Голос» из-за отказа спеть хит Шнурова

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Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Lenta.ru 12:07
Авто

Кроссовер Honda Pilot останется на рынке России

Автоновости дня 11:30
Киберспорт

Valve изменила систему репортов в Dota 2

В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.
CyberSport.ru 16:05
Автоспорт

На Гран-при Бразилии взорвался мотор на болиде Даниила Квята

Команда Toro Rosso "потеряла" оба болида во время второй тренировки Гран-при Бразилии.
За рулем Кубань 15:41
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Экономика

Содержание «слуг народа» из Госдумы и Совфеда возрастет в разы

Госдума на содержание своего аппарата в 2018 потратила 10 млрд рублей, в 2020-м на эти цели выделили 12 млрд, а в 2021 году планируется потратить 13 с лишним млрд рублей (рост составит 18%), пишет «Царьград», отмечая что половину суммы направят на повышение зарплат сотрудников.
URA.Ru 15:39
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Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 13 ноября в 06:54
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости 13:44
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
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Происшествия

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

РИА Новости 03:41
Технологии

ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом

Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Ведомости 02:18
Политика

На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ

Газета.Ru 16:13
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Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости 10:54
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
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Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Футбол

Финляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Финляндии по футболу смогла попасть на чемпионат Европы 2020 года.
Ореанда-Новости 14:36
Здоровье

Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода

Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science 03:57
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