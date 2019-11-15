Экономика
ИзвестияБанк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»
«Кредитинвест» был зарегистрирован 14 декабря 1992 года в республике Дагестан. По состоянию на 29 января 2019 года участниками банка являются 18 физических лиц, говорится на сайте компании. 7 ноября ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.
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Политика
В Бразилии завершился саммит лидеров стран БРИКС
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Политика
Интервью Собчак проверяют на экстремизм
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Политика
«Ъ»: Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия вернет Украине корабли, задержанные в 2018-м году в Керченском проливе, до саммита в "нормандском формате", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»
НАСА заплатило России около четырех миллиардов долларов за использование «Союзов» для доставки свои астронавтов на МКС.
Происшествия
Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее
В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости".
Общество
Медведев вспомнил о пении в хоре
Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.
Технологии
Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения
Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Политика
Трамп назвал двойными стандартами обвинительное решение суда Стоуну
Президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов решение суда присяжных признать виновным политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года, по всем семи пунктам обвинения.
Политика
В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Экономика
На следующий Форум легкой промышленности позовут Дмитрия Медведева
Ивановская область, сказал Евтухов, остается лидером отрасли, столицей российского текстиля, и следующий форум снова может состояться в Иванове.
Происшествия
Доцента Соколова отправили в Кресты
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Происшествия
Ставшая порноактрисой экс-студентка МГИМО обвинила Титомира в насилии
В "Прямом эфире" – о громком скандале в российском шоу-бизнесе: 25-летняя Ангелина Дорошенкова – бывшая студентка МГИМО, ставшая порноактрисой, обвиняет секс-символа 1990-х Богдана Титомира в домогательствах, избиениях и попытке изнасилования.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.