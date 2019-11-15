Экономика

ИзвестияИзвестияБанк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

«Кредитинвест» был зарегистрирован 14 декабря 1992 года в республике Дагестан. По состоянию на 29 января 2019 года участниками банка являются 18 физических лиц, говорится на сайте компании. 7 ноября ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.
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Выплаты клиентам банка «Кредитинвест» начнут не позднее 29 ноября

РИА Новости01:15

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03

Выплаты по вкладам «Кредитинвеста» начнутся до 29 ноября

Саминвестор00:45

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

Финмаркет13 ноября в 07:48
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Политика

В Бразилии завершился саммит лидеров стран БРИКС

Общественное телевидение России вчера в 23:25
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 14:47
Политика

Интервью Собчак проверяют на экстремизм

Газета.Ru 10:16
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«Ъ»: Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

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Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

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Газета.Ru 11:57
Экономика

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
RT на русском 04:10
Политика

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Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее

В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости".
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Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.
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Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения

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Трамп назвал двойными стандартами обвинительное решение суда Стоуну

Президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов решение суда присяжных признать виновным политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года, по всем семи пунктам обвинения.
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На следующий Форум легкой промышленности позовут Дмитрия Медведева

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Ивановская газета (г. Иваново) 11:20
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В Ираке найдены следы катастрофы, уничтожившей Ассирийскую империю

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В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
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