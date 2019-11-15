Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. Регулятор утверждает, что кредитная организация нарушала нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Политика
Путин пояснил, как Украина останется без газа при прекращении транзита
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Политика
Россия планирует зеркально ответить на помилование граждан РФ в Литве
Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году получили значительные сроки тюремного заключения за шпионаж в Литве, были помилованы.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Армия и оружие
Пять ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
Мигранты претендуют на более высокие зарплаты, чем россияне
Мигранты запрашивают в среднем по России 54 500 рублей, тогда как сами россияне всего 47 000 рублей.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Футбол
Хачатурянц сменил Левникова на посту главы судейского комитета РФС
Бизнесмен Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), сообщил президент РФС Александр Дюков.
Музыка
Ольга Бузова собирается выступить на «Евровидении»
Общество
В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе
Здоровье
Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России
Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело о загрязнении реки после прорыва дамбы
Прокуратура Красноярского края инициировала возбуждение уголовного дела из-за загрязнения реки Сисим после прорыва каскада дамб.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Политика
Правящее большинство в Грузии покидают влиятельные депутаты
Семь влиятельных депутатов от большинства – правящей «Грузинской мечты» – заявили, что покидают его ряды после провала голосования о переходе в 2020 году на выборы только по пропорциональной системе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Политика
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Фигурное катание
Трусова и Медведева провели тренировку перед Гран-при в Москве
Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева провели официальную тренировку на московском этапе Гран-при, в которой показали довольно стабильное катание, но не избежали ошибок.
Политика
Россия потребовала от США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американская сторона намерена отвечать силой на попытки захвата нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Шоу-бизнес
52-летняя Яна Поплавская выходит замуж
Актриса Яна Поплавская выходит замуж за радиоведущего Евгения Яковлева.
Политика
Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).