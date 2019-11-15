Экономика
ИзвестияБанк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»
«Кредитинвест» был зарегистрирован 14 декабря 1992 года в республике Дагестан. По состоянию на 29 января 2019 года участниками банка являются 18 физических лиц, говорится на сайте компании. 7 ноября ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Политика
Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО
"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Происшествия
На арсенале в Балаклее произошли взрывы
На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Футбол
Adidas разработает новую форму для сборной России
У сборной России по футболу будет новая форма, которую разработает Adidas. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Авто
Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда
Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Шоу-бизнес
Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Россия передала осужденного за шпионаж Берга Норвегии
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фрудо Берг передан властям Норвегии. Передача состоялась на территории Литвы.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
Кипр экстрадировал в Россию обвиняемого в хищении 150 млн рублей
В 2016 году Генпрокуратура направила запрос властям Кипра о выдаче обвиняемого.
Экономика
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Рейнджерс» в матче НХЛ, Кучеров стал первой звездой
"Тампа Бэй Лайтнинг" на своем льду одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Шоу-бизнес
Жесткая диета Анастасии Волочковой напугала диетолога
По словам специалиста, руководитель института питания РАМН Виктор Тутельян учил ее, что энергозатраты человека должны равняться энергетической ценности еды, а те продукты, которые позволяет себе Волочкова составляют ничтожное количество калорий, которых явно не хватает для поддержания активности.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
Футбол
РФС сделал Черчесову предложение о новом контракте
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что главному тренеру сборной РФ Станиславу Черчесову сделано предложение по новому контракту.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Армия и оружие
Асад предложил курдам вместе бороться против Турции
Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Подразделения российской военной полиции взяли под охрану аэродром, расположенный недалеко от города Кобани на севере Сирии.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Здоровье
Растительный препарат может привести к заболеваниям печени
Материалы и методы обследования В ходе исследования группа ученых изучила 404 случая повреждения печени от пищевых добавок.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об учениях «Центр-2019»
Российские военные показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", заявил министр обороны Сергей Шойгу на подведении итогов учений с руководящим составом ВС РФ.
Происшествия
В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ
Министерство здравоохранения Ставропольского края после проведенной проверки в больнице Буденновска, где несколько пациентов, среди которых дети, заразились ВИЧ, выявило нарушения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований в инфекционном отделении, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Футбол
В правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина
Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.