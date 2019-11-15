Экономика

ИзвестияИзвестияБанк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

«Кредитинвест» был зарегистрирован 14 декабря 1992 года в республике Дагестан. По состоянию на 29 января 2019 года участниками банка являются 18 физических лиц, говорится на сайте компании. 7 ноября ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.
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Выплаты клиентам банка «Кредитинвест» начнут не позднее 29 ноября

РИА Новости01:15

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

Финмаркет13 ноября в 07:48

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

Суд в очередной раз не нашел оснований объявить «Роскомснаббанк» банкротом

ФедералПрессвчера в 01:40

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03
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Политика

Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО

"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Вести.Ru 13 ноября в 19:25
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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Происшествия

На арсенале в Балаклее произошли взрывы

На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
RT на русском 09:05
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

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Adidas разработает новую форму для сборной России

У сборной России по футболу будет новая форма, которую разработает Adidas. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
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Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда

Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Российская газета 08:00
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Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

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Россия передала осужденного за шпионаж Берга Норвегии

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фрудо Берг передан властям Норвегии. Передача состоялась на территории Литвы.
BFM.ru 08:07
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
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Кипр экстрадировал в Россию обвиняемого в хищении 150 млн рублей

В 2016 году Генпрокуратура направила запрос властям Кипра о выдаче обвиняемого.
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Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Хоккей

«Тампа» обыграла «Рейнджерс» в матче НХЛ, Кучеров стал первой звездой

"Тампа Бэй Лайтнинг" на своем льду одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Политика

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
ТАСС 08:25
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 06:25
Шоу-бизнес

Жесткая диета Анастасии Волочковой напугала диетолога

По словам специалиста, руководитель института питания РАМН Виктор Тутельян учил ее, что энергозатраты человека должны равняться энергетической ценности еды, а те продукты, которые позволяет себе Волочкова составляют ничтожное количество калорий, которых явно не хватает для поддержания активности.
Актуальные Новости 03:32
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Футбол

РФС сделал Черчесову предложение о новом контракте

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что главному тренеру сборной РФ Станиславу Черчесову сделано предложение по новому контракту.
Московский Комсомолец 07:15
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Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Армия и оружие

Асад предложил курдам вместе бороться против Турции

Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных.
Телеканал 360° 04:22
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Подразделения российской военной полиции взяли под охрану аэродром, расположенный недалеко от города Кобани на севере Сирии.
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Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
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Растительный препарат может привести к заболеваниям печени

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МКБ-11 09:21
Армия и оружие

Шойгу рассказал об учениях «Центр-2019»

Российские военные показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", заявил министр обороны Сергей Шойгу на подведении итогов учений с руководящим составом ВС РФ.
РИА Новости 09:17
Происшествия

В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ

Министерство здравоохранения Ставропольского края после проведенной проверки в больнице Буденновска, где несколько пациентов, среди которых дети, заразились ВИЧ, выявило нарушения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований в инфекционном отделении, сообщили РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 07:41
Футбол

В правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина

Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 10:20
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