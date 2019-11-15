Экономика
ИзвестияБанк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»
«Кредитинвест» был зарегистрирован 14 декабря 1992 года в республике Дагестан. По состоянию на 29 января 2019 года участниками банка являются 18 физических лиц, говорится на сайте компании. 7 ноября ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.
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Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Теннис
Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР
Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев потерял математические шансы на выход в 1/2 финала Итогового чемпионата АТР в Лондоне (Великобритания).
Политика
На Украине задержан один из лидеров ИГ
В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани.
Общество
В ноябре в Москве прогнозируют дефицит осадков
В этом месяце на территории столицы может выпасть всего три четверти от месячной нормы осадков, также синоптики считают маловероятным установление снежного покрова в конце осени, сообщает РИА Новости.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Игры
Obsidian анонсировала игру на выживание Grounded
Происшествия
Около 20 взрывов прогремело возле военного арсенала на Украине
Происшествия
На пешеходном переходе в Петербурге сбили двух маленьких девочек
Две девочки, шести и девяти лет, сбиты в зоне регулируемого пешеходного перехода в Московском районе на юге Петербурга.
Политика
В Бразилии завершился саммит лидеров стран БРИКС
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Футбол
Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
Шоу-бизнес
Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Космос
Опубликовано видео транзита Меркурия через диск Солнца
Хоккей
Ковальчук прокомментировал свой вывод состава «Лос-Анджелеса»
Накануне стало известно, что "Лос-Анджелес" вывел 36-летнего форварда Илью Ковальчука из состава, игрок продолжает тренироваться с командой, но не будет принимать участия в матчах.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Общество
Вышел в сеть релизный трейлер игры Terminator: Resistance
15 ноября выйдет новый шутер Terminator: Resistance. Действия происходят от первого лица, игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Политика
Нарышкин предрек договору СНВ-3 судьбу ДРСМД
«Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой вероятностью ожидает и Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года», — цитирует его «Интерфакс».
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала свое отношение к «изменам» Плющенко
По словам инсайдера, Плющенко материально поддерживает пассию, а его супруга вынуждена делать вид, что ничего не происходит.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Армия и оружие
В методах ИГ нашли тактику «против русских» из 90-х
«Тактики и процедуры, которые используют боевики ИГ на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тех, что использовали против русских в Чечне, но теперь к ним добавились новейшие технологии, такие как защищенная связь», — пишет Беше.
Наука
Шопинг в интернете могут признать психическим расстройством
Музыка
Новый клип Little Big взорвал Рунет
Новый клип группы Little Big под названием «Go Bananas» собрал 4,5 миллиона просмотров всего за несколько часов после публикации и занял первое место в трендах русскоязычного сегмента YouTube.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.