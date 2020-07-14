с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба регулятора.

Происшествия Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топливо.

Политика В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии. 718

Политика Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае. 9

Общество В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства. 25

Здоровье Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению. 136

Здоровье Партия автомобилей «скорой помощи» передана медикам Приморья Всего поступило 13 машин отечественного производства, они переданы Приморью Минпромторгом России для повышения доступности медицинской помощи жителям края. 2

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 684

Экономика Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 789

Футбол В матче команд ПФЛ судья ударил игрока Линейный арбитр в одном из эпизодов ударил игрока «Сахалинца». Видео инцидента появилось в интернете.

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 258

Общество Ubisoft анонсировала игру Far Cry 6 Компания Ubisoft Forward официально анонсировала шутер от первого лица Far Cry 6 и кинематографический трейлер. 4