с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба регулятора.

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера. 73

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. 1,2K

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 8,3K

Общество В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Экономика Пандемия стала «триггером» к переезду в малые города По мнению А.Н. Максимова и Д.П. Соснина, экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, пандемия выступила «триггером», который спровоцировал переезд части жителей мегаполисов на территории с меньшей плотностью населения. 2

Футбол Агенты требовали от ЦСКА почти миллион евро за трансфер Гайча «Сан-Лоренсо» намерен продать игрока за минимум девять миллионов евро, при это агенты требовали десять процентов от сделки 900 тысяч евро.

Политика КНР раскритиковала США за позицию в отношении Южно-Китайского моря Китай подверг во вторник критике госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. 12

Здоровье Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом. 1,1K

Происшествия Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля. 9

Технологии Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации. 3

Наука Иммунитет от коронавируса исчезает за три месяца У большинства людей за три месяца уровень антител в крови упал в несколько десятков раз. 51

Общество В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы "Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - приводит агентство слова представителя минздрава Монголии Доржийн Нарангэрэл. 6