с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба регулятора.

Происшествия В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток «Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла. 57

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 911

Здоровье Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению. 150

Общество Племенам индейцев суд вернул половину Оклахомы Отмечается, что в соответствии с судебным решением члены индейских племен чикасо, чокто, чероки, семинолов и маскогов на этой территории освобождаются от уплаты налогов, а местное правосудие на них не распространяется, так как судить их может лишь федеральный суд, сообщает Би-би-си. 31

Общество Верховный суд США разрешил казни в федеральных тюрьмах Вашингтон, 14 июля 2020, 11:32 — REGNUM Верховный суд США постановил исполнить смертный приговор преступникам, которые содержатся в федеральных тюрьмах США. 33

Игры Halo 3 вышла на ПК Halo 3 вышла в 2007 году на Xbox 360 и в 2014-м на Xbox One в составе Halo: The Master Chief Collection.

Политика Павел Крашенинников возглавил список самых полезных депутатов Госдумы Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников ("Единая Россия") признан самым полезным депутатом в условиях пандемии коронавируса. 3

Общество Шестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов). 7

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 177

Общество СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов. 2

Экономика Китай приготовился к тяжелым временам Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 11