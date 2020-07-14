Экономика
REGNUMБанк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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