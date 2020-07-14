Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 00:49, Ашберн
Культура
Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»
Piter.tv вчера в 05:00
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Армия и оружие
Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»
Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
ГЛАС.RU вчера в 08:35
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Футбол
Игонин ответил москвичам, связывающим успехи «Зенита» с Газпромом
Игонин не согласился с мнением, что успехи «Зенита» связаны в первую очередь с финансовой поддержкой Газпрома.
Спорт день за днем вчера в 15:59
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru вчера в 10:46
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
Происшествия
Истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился в понедельник во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
ТАСС вчера в 23:59
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
РИА Новости вчера в 23:22
Политика
Госдума 14 июля может обсудить санкции за отчуждение территории РФ
Москва, 13 июля 2020, 09:52 — REGNUM Завтра, 14 июля, Госдума может в первом чтении обсудить законопроект, приравнивающий нарушение территориальной целостности России к экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.
REGNUM вчера в 02:52
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Армия и оружие
В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
Известия вчера в 23:30
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Энергетика
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).
РБК вчера в 23:00
Политика
КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море
Государственный департамент США намеренно искажает факты, обвиняя Китай в попытке получить контроль над ресурсами Южно-Китайского моря путем угроз, сообщает 14 июля пресс-служба посольства КНР в Соединенных Штатах.
ИА Красная Весна вчера в 23:17
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Общество
В Кузбассе выявили 50 новых носителей коронавируса
Кемерово, 13 июля 2020, 07:24 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 00:24
Общество
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлят до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса еще на две недели - с 20 июля по 2 августа.
ТАСС 00:27
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом статус храма Святой Софии в Стамбуле
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.
Газета.Ru вчера в 07:38
Общество
В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля
Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение продлить действующие ограничения, препятствующие распространению инфекции, до 28 июля.
Российская газета вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Экономика
Путин подписал закон о господдержке бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".
РИА Новости вчера в 13:41
Армия и оружие
Япония ожидает роста числа гибридных войн в будущем
Власти Японии ожидают увеличения числа гибридных войн и конфликтов в так называемых серых зонах в будущем.
ТАСС вчера в 21:46
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56