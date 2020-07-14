с чего всё началось

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,1K

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 236

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Футбол Игонин ответил москвичам, связывающим успехи «Зенита» с Газпромом Игонин не согласился с мнением, что успехи «Зенита» связаны в первую очередь с финансовой поддержкой Газпрома.

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 7,9K

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера. 71

Происшествия Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону. 8

Экономика Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6% Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. 1

Политика Госдума 14 июля может обсудить санкции за отчуждение территории РФ Москва, 13 июля 2020, 09:52 — REGNUM Завтра, 14 июля, Госдума может в первом чтении обсудить законопроект, приравнивающий нарушение территориальной целостности России к экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля. 2K

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 578

Энергетика Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).

Политика КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море Государственный департамент США намеренно искажает факты, обвиняя Китай в попытке получить контроль над ресурсами Южно-Китайского моря путем угроз, сообщает 14 июля пресс-служба посольства КНР в Соединенных Штатах. 8

Происшествия В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек. 3

Общество В Кузбассе выявили 50 новых носителей коронавируса Кемерово, 13 июля 2020, 07:24 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. 37

Общество Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлят до 2 августа Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса еще на две недели - с 20 июля по 2 августа.

Политика Путин обсудил с Эрдоганом статус храма Святой Софии в Стамбуле Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года. 150

Общество В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение продлить действующие ограничения, препятствующие распространению инфекции, до 28 июля. 72

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 778

Армия и оружие Япония ожидает роста числа гибридных войн в будущем Власти Японии ожидают увеличения числа гибридных войн и конфликтов в так называемых серых зонах в будущем.