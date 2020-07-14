с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба регулятора.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС. 6,7K

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 13 июля. 7

Политика Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 679

Футбол Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости". 13

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 566

Гаджеты Названы секретные функции смартфонов Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем. 52

Общество Миллионеры попросили повысить им налоги для борьбы с COVID-19 Группа миллионеров из США и стран Западной Европы выступила накануне открытия саммита G20 с открытым письмом, в котором призвала правительства мира повысить им налоги «немедленно, значительно и постоянно». 424

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 99

Армия и оружие У Армении и Азербайджана обострилось хроническое Крупный военный инцидент на границе связали с COVID-19 На границе между Арменией и Азербайджаном произошел самый крупный военный инцидент за последние годы.

Общество Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35% Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня. 29

Политика Политолог объяснил, что будет, если на Украине начнется пророссийское движение Научный сотрудник российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что на настоящее время представителей пророссийского движения на Украине ждет та же участь, что и людей, которые погибли 2 мая в одесском Доме Профсоюзов. 1

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,1K

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 777

Авто Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya Официальная премьера кроссовера Nissan Ariya запланирована на 15 июля 2020 года, причем производитель представил финальный видеотизер, который определит особенности дизайна экстерьера новинки. 8