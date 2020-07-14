с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба регулятора.

Общество Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов. 238

Футбол Форварда «Зенита» включили в рейтинг лучших нападающих «Барселоны» Рейтинг составили спортивные аналитики из издания «Give me Sport», взяв во внимание 20 – летнюю историю команды, и присвоили Малкому 24 – ую строчку.

Гаджеты Гибридный мини-ноутбук One Netbook рассчитан на профессионалов Команда One Netbook, занимающаяся созданием ультрапортативных компьютеров, готовит любопытную новинку — мини-ноутбук, рассчитанный на инженеров и IT-профессионалов.

Общество Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шумные митинги Жители Хабаровска обратились в городскую администрацию с жалобами на шумные митинги, которые проходят последние несколько дней в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе в ночное время. 92

Происшествия Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах. 151

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона. 271

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 742

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 264

Общество В Югре за сутки зафиксировали 268 случаев коронавируса В Югре за сутки, на 14 июля, зафиксировано 268 новых случаев коронавируса в 15 муниципальных образованиях Югры, сообщает окружной оперштаб.В лидерах антирейтинга - Ханты-Мансийск. 272

Экономика Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации. 146

Здоровье Такого ещё не было: Патологоанатом показал лёгкие умершего от COVID-19 Патологоанатом из Приморья Максим Горелик продемонстрировал разницу между нормальным состоянием лёгких человека и тем, которое возникает к моменту смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 799

Здоровье Изучением вспышки пневмонии в Казахстане займутся эксперты ВОЗ Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Казахстане Кэролайн Кларинваль сделала заявление по вопросу вспышки пневмонии неизвестного происхождения в стране. 1

Футбол Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака» Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".

Политика Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала По словам Михайлова, народ, который вышел в поддержку губернатора Хабаровского края, возмущен тем, что на протяжении 15 лет власти ничего не делали по материалам дела, в котором подозревается глава региона. 45

Шоу-бизнес Мирослава Карпович бросила ради Прилучного свою любовь Портал «7дней» уточняет, что роман Прилучного и Карпович закрутился, когда они оба ещё состояли в предыдущих отношениях, потому можно сделать вывод, что актёры пожертвовали этими отношениями ради друг друга, а значит, их чувства действительно сильные.