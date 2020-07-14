с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы». Об этом 14 июля сообщает пресс-служба регулятора.

Футбол Судья Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи Арбитр Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи. Соответствующую информацию сообщил известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян.

Армия и оружие Причиной смерти замминистра обороны Казахстана стал коронавирус Причиной смерти заместителя министра обороны Казахстана Бакыта Курманбаева стало заражение коронавирусной инфекцией.

Общество Верховный суд США разрешил казни в федеральных тюрьмах Вашингтон, 14 июля 2020, 11:32 — REGNUM Верховный суд США постановил исполнить смертный приговор преступникам, которые содержатся в федеральных тюрьмах США. 33

Происшествия Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. 13

Здоровье Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусом Исследование распространения заболевания среди близких контактов людей с COVID-19 в Москве показало, что процент заболевающих от бессимптомных пациентов выше, чем от тех, у кого тяжелая форма течения, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 1

Политика Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 23

Технологии МегаФон предложил абонентам Саратовской области новое качество голосовой связи Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города.

Политика КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море Государственный департамент США намеренно искажает факты, обвиняя Китай в попытке получить контроль над ресурсами Южно-Китайского моря путем угроз, сообщает 14 июля пресс-служба посольства КНР в Соединенных Штатах. 18

Общество Племенам индейцев суд вернул половину Оклахомы Отмечается, что в соответствии с судебным решением члены индейских племен чикасо, чокто, чероки, семинолов и маскогов на этой территории освобождаются от уплаты налогов, а местное правосудие на них не распространяется, так как судить их может лишь федеральный суд, сообщает Би-би-си. 31

Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье с утра понедельника до утра среды из-за грозы и ветра. 1

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 817

Общество Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов Как отмечают ученые, практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития. 15

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Общество Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова. 2

Космос Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет Сотрудники Германского центра авиации и космонавтики вместе с коллегами из Мюнстерского университета создали новую численную модель, которая показала, что возраст Луны составляет примерно 4425 миллионов лет — на 85 миллионов меньше, чем считалось ранее.

Общество Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 520

Общество Роспотребнадзор РТ предложил открыть ТЦ и кафе Предлагается открыть торговые центры и заведения общепита, но с некоторыми ограничениями. Об этом пишет ИА "Татар-информ".

Шоу-бизнес Екатерина Волкова позировала без одежды на природе Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии. 8

Общество Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.