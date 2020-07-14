Экономика

Радио МаякРадио МаякБанк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»

Банк России сегодня отозвал лицензию у "Национального банка Тувы". Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитное учреждение занимало 416-е место в банковской системе.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
ТАСС13 июля в 22:20

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ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

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Экономика

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