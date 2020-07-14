с чего всё началось

Банк России сегодня отозвал лицензию у "Национального банка Тувы". Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитное учреждение занимало 416-е место в банковской системе.

Экономика Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации. 268

Политика Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что исправил допущенную историческую ошибку, изменив статус собора Святой Софии с музея на мечеть, передает РИА Новости. 42

Путешествия АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 789

Происшествия Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 8,6K

Технологии Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19. 241

Авто Nissan официально представил серийный электрокроссовер Ariya Японский автопроизводитель наконец представил свой новый электрический кроссовер Nissan Ariya с запасом хода до 483 км. Новая стратегия Nissan, которая подразумевает выпуск 10 моделей в течение следующих 20 месяцев, идет полным ходом. 8

Политика WSJ: ФРГ по Nord Stream 2 ставит экономические интересы выше коллективной безопасности Германия своим участием в проекте газопровода "Северный поток - 2" поставила свои экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.

Здоровье В Челябинской области за сутки заболели коронавирусом 135 человек За прошедшие сутки в Челябинской области скончались три человека, у которых ковид был сопутствующим заболеванием.

Авто Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport Под капотом нового Bronco расположился 2,3-литровый двигатель мощностью 270 л.с. Также доступен вариант с 310-сильным мотором объемом 2,7 литра. 37

Здоровье Игорь Артамонов: «Человек полагает, бог располагает» Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин отметил, что количество пациентов в стационарах сократилось на 200 человек. 11

Происшествия Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером. 21