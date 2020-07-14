Экономика
Радио МаякБанк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Банк России сегодня отозвал лицензию у "Национального банка Тувы". Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитное учреждение занимало 416-е место в банковской системе.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАСС13 июля в 22:20
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Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Общество
Производитель «Авента-М» оценил исправность аппаратов
Исправность аппаратов ИВЛ оценил производитель «Авента-М».
Псковское агентство информации 02:19
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую.
Piter.tv 01:55
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками
Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.
Lenta.ru вчера в 23:28
Политика
Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что исправил допущенную историческую ошибку, изменив статус собора Святой Софии с музея на мечеть, передает РИА Новости.
Москва 24 00:25
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 13 июля в 11:59
Футбол
Стал известен футбольный календарь сезона брянского «Динамо»
Руководство футбольного клуба «Динамо-Брянск» получило проект календаря сезона-2020/21 в ФНЛ.
Брянские новости вчера в 11:51
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru вчера в 03:24
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Авто
Nissan официально представил серийный электрокроссовер Ariya
Японский автопроизводитель наконец представил свой новый электрический кроссовер Nissan Ariya с запасом хода до 483 км. Новая стратегия Nissan, которая подразумевает выпуск 10 моделей в течение следующих 20 месяцев, идет полным ходом.
SpeedMe 01:18
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Политика
WSJ: ФРГ по Nord Stream 2 ставит экономические интересы выше коллективной безопасности
Германия своим участием в проекте газопровода "Северный поток - 2" поставила свои экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
ТАСС вчера в 21:59
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Армия и оружие
Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК вчера в 15:41
Здоровье
В Челябинской области за сутки заболели коронавирусом 135 человек
За прошедшие сутки в Челябинской области скончались три человека, у которых ковид был сопутствующим заболеванием.
Pchela.News 02:24
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport
Под капотом нового Bronco расположился 2,3-литровый двигатель мощностью 270 л.с. Также доступен вариант с 310-сильным мотором объемом 2,7 литра.
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Игорь Артамонов: «Человек полагает, бог располагает»
Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин отметил, что количество пациентов в стационарах сократилось на 200 человек.
LipetskMedia.ru вчера в 06:39
Хоккей
Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым на два года
TV BRICS вчера в 07:50
Путешествия
Отдыхающие назвали главные недостатки отдыха на российских курортах
Туристы, отдыхающие на российских курортах оценили предлагаемые услуги.
АБН 01:40
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru вчера в 19:40
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Американские власти впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор осужденному на федеральном уровне преступнику.
Известия вчера в 10:44
Политика
Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю
Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 08:00
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Общество
Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала
Piter.tv вчера в 04:42