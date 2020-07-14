Экономика

Радио МаякРадио МаякБанк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»

Банк России сегодня отозвал лицензию у "Национального банка Тувы". Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитное учреждение занимало 416-е место в банковской системе.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
ТАССвчера в 22:20

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Коммерсантъвчера в 22:37

Очередной банк лишился лицензии ЦБ

Lenta.ruвчера в 23:03

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

ТАССвчера в 22:59

ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

РБК01:19

ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Известиявчера в 22:34

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

RT на русскомвчера в 22:33

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

РИА Новостивчера в 22:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым

Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Космос

Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу перенесли из-за плохой погоды

Аргументы и Факты 04:20
11
Армия и оружие

Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

Аргументы и Факты 11:59
33
Политика

Назван электоральный рейтинг Канье Уэста на выборах президента США

Электоральный рейтинг американского рэпера Канье Уэста, который заявил о намерении баллотироваться в президенты США, составляет около 2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследования консалтинговой компании Redfield & Wilton Strategies.
Газета.Ru 16:09
Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
85
Политика

Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
3
Футбол

Алексей Миранчук: у всех игроков «Локо» были хорошие отношения с Семиным

У всех футболистов московского "Локомотива" были хорошие отношения с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным, заявил полузащитник "железнодорожников" Алексей Миранчук.
РИА Новости 17:57
Общество

Ограничения из-за коронавируса в Приморье продлены до конца июля

"Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда объектов розничной торговли и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 08:34
5
Происшествия

В дом Розы Сябитовой приехала полиция, телеведущую оштрафовали

ИнфоСМИ 13:39
5
Технологии

Вес PlayStation 5 и DualSense стал известен благодаря Amazon

CyberSport.ru 07:08
8
Общество

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
11
Наука

Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19

Нидерландские специалисты из Открытого университета и Медицинского центра Эразмус пришли к неожиданным выводам, согласно которым обычная пыльца цветущих растений может способствовать снижению показателей заражаемости коронавирусом.
Live24 01:19
17
Происшествия

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
5
Политика

США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов

Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс 16:39
Общество

В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов

В столице Белоруссии и других городах страны начались стихийные акции протеста против решения ЦИК о недопуске к президентским выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
РБК 14:14
453
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
76
Происшествия

Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден

Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
7
Общество

ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты

Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
209
Общество

«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости 17:47
167
Экономика

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
1
Общество

СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни

Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
12
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 10:16
58
Политика

Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности

Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 09:01
2,1K
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
69
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
17
Политика

Мурашко провел рабочую встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном

Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном по вопросам актуальной эпидемиологической ситуации, сложившейся в РФ и США.
Известия 17:00
Происшествия

В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе

Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM 17:50
8
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news 10:33
91
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
68
Технологии

Mail.ru Group представила сервис для создания виртуальных ведущих

Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
Игромания.ру 12:53
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное