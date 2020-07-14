с чего всё началось

Банк России сегодня отозвал лицензию у "Национального банка Тувы". Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитное учреждение занимало 416-е место в банковской системе.

Хоккей «Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".

Политика Назван электоральный рейтинг Канье Уэста на выборах президента США Электоральный рейтинг американского рэпера Канье Уэста, который заявил о намерении баллотироваться в президенты США, составляет около 2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследования консалтинговой компании Redfield & Wilton Strategies.

Футбол Алексей Миранчук: у всех игроков «Локо» были хорошие отношения с Семиным У всех футболистов московского "Локомотива" были хорошие отношения с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным, заявил полузащитник "железнодорожников" Алексей Миранчук.

Общество Ограничения из-за коронавируса в Приморье продлены до конца июля "Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда объектов розничной торговли и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях", - говорится в сообщении. 5

Общество Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. 11

Наука Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19 Нидерландские специалисты из Открытого университета и Медицинского центра Эразмус пришли к неожиданным выводам, согласно которым обычная пыльца цветущих растений может способствовать снижению показателей заражаемости коронавирусом. 17

Политика США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.

Общество В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов В столице Белоруссии и других городах страны начались стихийные акции протеста против решения ЦИК о недопуске к президентским выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 453

Происшествия Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области. 7

Общество «Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа». 167

Экономика Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона. 1

Общество СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов. 12

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах. 58

Политика Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям. 2,1K

Политика Мурашко провел рабочую встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном по вопросам актуальной эпидемиологической ситуации, сложившейся в РФ и США.

Происшествия В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону. 8