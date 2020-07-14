Экономика
Piter.tvБанк России отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»
Кредитная организация нарушала обязательный норматив текущей ликвидности. Банк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили превращение Святой Софии в мечеть
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поднял вопрос об изменении статуса собора Святой Софии.
ФАН вчера в 07:37
Политика
Китай ввел санкции против сенаторов и конгрессмена из США
Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей, сообщает ТАСС.
Труд вчера в 06:26
Технологии
Google анонсировала ряд эксклюзивов для облачного сервиса Stadia
Компания Google провела очередную трансляцию Stadia Connect, в ходе которой анонсировала ряд новых проектов для стриминговой платформы.
NewInform 14:08
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
Коммерсантъ вчера в 18:18
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 09:01
Здоровье
В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных
Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
Piter.tv 07:53
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Общество
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией.
РБК 08:33
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
Ранее Венгрия заявила, что готова с 15 июля принимать туристов из нескольких стран, отнесенных к "зеленой" или "желтой" категории по уровню заболеваемости.
Газета.Ru 14:06
Политика
Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
RT на русском 14:13
Здоровье
Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии
«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM 07:39
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Политика
В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией
Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
RT на русском 13:05
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Гаджеты
Canon выпустит новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6
Canon представил две новые беззеркальные камеры EOS моделей R5 и R6.
Goroday.ru 12 июля в 19:08
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Модернизированная версия обзаведется вертикальной ориентацией противотуманных фар.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Происшествия
Дела в отношении сестёр Хачатурян поступили в московские суды
Дело младшей сестры Марии, которая в момент преступления была несовершеннолетней, рассмотрит Бутырский районный суд.
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Общество
Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона
Британский уличный художник Бэнкси вновь нарисовал граффити на тему пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15:00
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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03