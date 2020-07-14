с чего всё началось

Кредитная организация нарушала обязательный норматив текущей ликвидности. Банк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Политика Путин и Эрдоган обсудили превращение Святой Софии в мечеть Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поднял вопрос об изменении статуса собора Святой Софии. 212

Технологии Google анонсировала ряд эксклюзивов для облачного сервиса Stadia Компания Google провела очередную трансляцию Stadia Connect, в ходе которой анонсировала ряд новых проектов для стриминговой платформы.

Недвижимость Однокомнатные квартиры теряют популярность Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья». 14

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,3K

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 83

Политика Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям. 2K

Здоровье В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей. 18

Общество «Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией. 159

Путешествия В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны Ранее Венгрия заявила, что готова с 15 июля принимать туристов из нескольких стран, отнесенных к "зеленой" или "желтой" категории по уровню заболеваемости. 656

Политика В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. 84

Политика МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. 88

Общество Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса. 1

Общество Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона Британский уличный художник Бэнкси вновь нарисовал граффити на тему пандемии коронавируса.