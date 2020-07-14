Экономика

Piter.tvPiter.tvБанк России отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

Кредитная организация нарушала обязательный норматив текущей ликвидности. Банк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
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