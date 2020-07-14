с чего всё началось

Кредитная организация нарушала обязательный норматив текущей ликвидности. Банк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 118

Армия и оружие Что стоит за обострением обстановки на границе Армении и Азербайджана Странным находят и еще одно обстоятельство - боестолкновение произошло не в Карабахе, а на границе Армении и Азербайджана.

Экономика Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации. 261

Политика В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство. 54

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,3K

Политика В Баку демонстранты ворвались в здание парламента В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. 38

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 118

Технологии Выдали и покруче Как только стрипсы пожарятся и картошка попадет в пакетик, загорится номер в разделе "Готово".

Происшествия При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.

Происшествия В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган» Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 32