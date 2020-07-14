Экономика
Piter.tvБанк России отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»
Кредитная организация нарушала обязательный норматив текущей ликвидности. Банк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАСС13 июля в 22:20
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Армия и оружие
В параде ВМФ в Североморске впервые примет участие «Князь Владимир»
REGNUM вчера в 18:58
Шоу-бизнес
57-летняя Алена Свиридова показала фигуру в бикини
57-летняя Алена Свиридова показала фигуру в бикини Алена Свиридова похвасталась фотографией в купальнике.
Экспресс газета 00:41
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Армия и оружие
Что стоит за обострением обстановки на границе Армении и Азербайджана
Странным находят и еще одно обстоятельство - боестолкновение произошло не в Карабахе, а на границе Армении и Азербайджана.
Газета.Ru вчера в 10:15
Общество
В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
РИА Новости 00:49
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости 13 июля в 19:46
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 13 июля в 22:05
Наука
Объём CO2 в атмосфере Земли приближается к уровню 15 млн лет назад
News.ru 13 июля в 02:31
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Общество
Суд в США не дал отсрочить первую за 17 лет смертную казнь
В США проведут первую за 17 лет смертную казнь преступника, осужденного на федеральном уровне.
Газета.Ru 13 июля в 10:58
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
Технологии
Выдали и покруче
Как только стрипсы пожарятся и картошка попадет в пакетик, загорится номер в разделе "Готово".
Российская газета вчера в 10:26
Происшествия
Из-за лесного пожара в Майнском районе эвакуировали детский дом
Ульяновск.Экспресс 01:05
Здоровье
Мама 11-летней Вики: «Мы никогда не думали, что это нас коснется»
Таяла на глазах Все началось летом 2014 года, Вике тогда пять лет исполнялось, вспоминает мама девочки Анна Пушина.
Izhlife вчера в 07:51
Армия и оружие
ПНС Ливии начало наступление на Сирт с западного направления
iReactor вчера в 19:19
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Происшествия
При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива
Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
Происшествия
В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»
Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
REGNUM вчера в 08:34
Происшествия
Генпрокуратура закрыла вопрос о причинах гибели группы Дятлова
REGNUM 12 июля в 00:36
Наука
Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Известная блогерша Николь Тея ушла из жизни в возрасте 24 лет. Знаменитость была на восьмом месяце беременности.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:26
Гаджеты
Умные часы Realme Watch появятся в России
Деловое.ТВ вчера в 11:23