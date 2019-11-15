Экономика
ТАССБанк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
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Наука
В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами
Общество
Вильфанд: Нехарактерная для ноября погода порадует москвичей
"Штилевая погода и много солнышка", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Армия и оружие
Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы
Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
Хоккей
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»
Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и был признан лучшим игроком встречи.
Единоборства
Вассел нокаутировал Харитонова на Bellator 234
Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселу на турнире Bellator 234.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Здоровье
Названы продукты, вызывающие резкие скачки уровня сахара в крови
Названы продукты, которые вызывают резкие скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, сообщает издание "Аргументы и Факты".
Игры
Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order
Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демоверсию в Origin Access или EA Access, в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.
Экономика
ЦБ не откажется от чеканки копеек
Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Политика
В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей
По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Происшествия
Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами
Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат на видео
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Финансы
Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Футбол
«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро
Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Армия и оружие
Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Рубин»
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.