Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Саминвестор00:35

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

Финмаркет13 ноября в 07:48

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

RT на русском00:50
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Наука

В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами

Российская газета 13 ноября в 08:08
Общество

Вильфанд: Нехарактерная для ноября погода порадует москвичей

"Штилевая погода и много солнышка", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Российская газета 00:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Армия и оружие

Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы

Утро.ru вчера в 13:18
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей

В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
РИА Новости вчера в 14:21
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и был признан лучшим игроком встречи.
РБК вчера в 23:59
Единоборства

Вассел нокаутировал Харитонова на Bellator 234

Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселу на турнире Bellator 234.
Metaratings вчера в 17:08
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Здоровье

Названы продукты, вызывающие резкие скачки уровня сахара в крови

Названы продукты, которые вызывают резкие скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, сообщает издание "Аргументы и Факты".
Ugpressa.ru вчера в 15:45
Игры

Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order

Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демоверсию в Origin Access или EA Access, в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.
Goroday.ru 12 ноября в 11:29
Экономика

ЦБ не откажется от чеканки копеек

Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
Политика

В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Известия вчера в 17:10
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости вчера в 09:42
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК 13 ноября в 14:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей

По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Вечерний курьер вчера в 08:01
Происшествия

Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами

Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:06
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат на видео

OAnews 13 ноября в 04:50
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
Политика

Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
RT на русском 01:04
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости вчера в 17:48
Финансы

Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Футбол

«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро

Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро.
Sportbox.RU 12 ноября в 14:42
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 вчера в 06:32
Армия и оружие

Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Политика Сегодня вчера в 04:43
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия вчера в 06:17
Футбол

Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Рубин»

Кубанские новости вчера в 11:12
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
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