Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.

Общество Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.

Хоккей Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс» Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и был признан лучшим игроком встречи.

Единоборства Вассел нокаутировал Харитонова на Bellator 234 Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселу на турнире Bellator 234.

Футбол РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два самолета В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Игры Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демоверсию в Origin Access или EA Access, в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.

Экономика ЦБ не откажется от чеканки копеек Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Политика В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Шоу-бизнес Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».

Происшествия Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.

Финансы Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Технологии PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.