Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
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Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Саминвестор00:35

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

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ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

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ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

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