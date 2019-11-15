Экономика
ТАССБанк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
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Здоровье
В Челябинской области назначен новый глава ТФОМС
Ранее директором ТФОМСа была Ирина Михалевская.
Происшествия
Власти рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки
Семья пятилетней девочки из Крыма, тело которой обнаружили в канаве, не состояла на учете в органах опеки и по делам несовершеннолетних.
Кино
Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью
Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Политика
Путин заявил о полном контакте с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.
Единоборства
Эдуард Трояновский победил Йозефа Заградника
Финансы
Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о падении доллара и евро
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 16 ноября.
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Гаджеты
Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro
Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Финансы
Банки заявили о намерении получать от клиентов декларации о доходах
Российские банки предложили ЦБ РФ дать возможность клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники в пятницу, 15 ноября.
Общество
Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН
Накануне выборов глава РАН Александр Сергеев выразил обеспокоенность из-за высокого среднего возраста академиков и допустил изменение устава академии.
Экономика
В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
Общество
Хозяину толстого кота предложили подарить акции «Аэрофлота»
Хозяину толстого кота Виктора Михаилу Галину, который нарушил правила перевозки "Аэрофлота", предложили подарить акции авиакомпании.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело из-за загрязнения реки после ЧП
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в районе разрушения дамб на золотодобывающем участке.
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Общество
Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши
Документальный сериал американской компании Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) о бывшем охраннике нацистских концлагерей в Польше Джоне Демьянюке возмутил власти этой европейской страны, пишет во вторник BBC News.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Интернет
«Госуслуги» начали принимать оплату через Google Pay
Приложение «Госуслуги» обзавелось функцией приёма платежей через Google Pay.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Происшествия
МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье
В Приморском крае проводят проверку после публикации в сети «Интернет» видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в городе Артеме, сообщает региональное УМВД.
Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.