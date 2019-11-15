Экономика
ТАССБанк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
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Авто
Недорогой кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером марки
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Политика
Протестующие в Тбилиси уже ставят палатки около парламента
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Теннис
Роджер Федерер: «Сыграл невероятно против Джоковича»
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Хоккей
Вратарь «Ак Барса» побил сухой рекорд чемпионатов России
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд сухой игры в чемпионатах России. Он не пропускал шайб 316 минут и 9 секунд.
Фигурное катание
Первый канал покажет этап Гран-при в Саппоро по фигурному катанию
Первый канал покажет в прямом эфире шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Турнир пройдет в японском Саппоро.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Экономика
В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты
Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Происшествия
В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер
Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
Фигуранты «дела ФИАН» покинули Россию и стали гражданами Израиля
Следователи допрашивали Канорских 31 октября. Они проходят как свидетели по делу о контрабанде оптических элементов.
Армия и оружие
Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства
Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Технологии
Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update
Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Авто
Представлен новый седан Audi S8
Немецкая компания Audi обновила свой флагманский седан в «заряженной» версии S8.
Транспорт
В Петербурге общественный транспорт подорожает на десять рублей
С 1 января 2020 года разовый проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает сразу на 10 рублей.
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Футбол
Стерлинг и Саутгейт осудили болельщиков, освиставших Джо Гомеса
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что болельщикам не стоило освистывать Джо Гомеса, который вышел на замену в игре Англии против Черногории.
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Единоборства
Эдуард Трояновский победил Йозефа Заградника
Общество
Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России
Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
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