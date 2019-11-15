Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Выплаты клиентам банка «Кредитинвест» начнут не позднее 29 ноября

РИА Новости01:15

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Известия01:03

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Саминвестор00:35

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

РБК00:44

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Интерфакс00:42

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

ТАСС00:50

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

Финмаркет13 ноября в 07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Авто

Недорогой кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером марки

Faktom 12 ноября в 03:19
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Политика

Протестующие в Тбилиси уже ставят палатки около парламента

Газета.Ru вчера в 16:43
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Теннис

Роджер Федерер: «Сыграл невероятно против Джоковича»

Спорт-Экспресс вчера в 21:10
Происшествия

В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП

"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:14
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Хоккей

Вратарь «Ак Барса» побил сухой рекорд чемпионатов России

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд сухой игры в чемпионатах России. Он не пропускал шайб 316 минут и 9 секунд.
Inkazan 02:15
Фигурное катание

Первый канал покажет этап Гран-при в Саппоро по фигурному катанию

Первый канал покажет в прямом эфире шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Турнир пройдет в японском Саппоро.
МК-Спорт 12 ноября в 06:49
Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Экономика

В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты

Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
REGNUM 02:09
Авто

Kia показала новые изображения серийной Kia Optima

Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Общество

Фигуранты «дела ФИАН» покинули Россию и стали гражданами Израиля

Следователи допрашивали Канорских 31 октября. Они проходят как свидетели по делу о контрабанде оптических элементов.
Телеканал 360° 02:11
Армия и оружие

Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства

Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:25
Технологии

Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update

Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
MobiDevices 13 ноября в 05:14
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Авто

Представлен новый седан Audi S8

Немецкая компания Audi обновила свой флагманский седан в «заряженной» версии S8.
Тарантас Ньюс вчера в 05:51
Транспорт

В Петербурге общественный транспорт подорожает на десять рублей

С 1 января 2020 года разовый проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает сразу на 10 рублей.
Московский Комсомолец 02:21
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Футбол

Стерлинг и Саутгейт осудили болельщиков, освиставших Джо Гомеса

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что болельщикам не стоило освистывать Джо Гомеса, который вышел на замену в игре Англии против Черногории.
Матч ТВ 01:41
Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Газета.Ru вчера в 20:17
Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Единоборства

Эдуард Трояновский победил Йозефа Заградника

Allboxing.ru вчера в 20:53
Общество

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
REGNUM 00:28
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Гаджеты

Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости вчера в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное