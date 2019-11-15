Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
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15 ноября. Главное за минуту

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Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

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Финмаркет13 ноября в 07:48
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