Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

Банк России с 17 января отозвал лицензию у московского ПФС-банка, следует из инсайдерской информации регулятора. По III квартала 2019 года по размеру активов банк занимал 335-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ЦБ ставит его на 348-е место.
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Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА

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