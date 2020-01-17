Экономика
ИнтерфаксЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка
Банк России с 17 января отозвал лицензию у московского ПФС-банка, следует из инсайдерской информации регулятора. По III квартала 2019 года по размеру активов банк занимал 335-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ЦБ ставит его на 348-е место.
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