Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА
Сегодня лицензии Банка России лишился столичный ПФС-БАНК, который занимал в банковской системе России 348 место.
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Общество
Мэрия Москвы готова потратить еще два миллиарда рублей на внедрение системы распознавания лиц
По данным Коммерсанта, объявлен тендер на поставку оборудования обработки видеоданных на транспорте.
Хоккей
Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Экономика
Капитализация Alphabet впервые превысила $1 трлн
Рыночная стоимость компании Alphabet превысила $1 трлн.
Космос
Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд
Политика
Премьер Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Общество
Названы самые популярные пароли за 2019 год
В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
Автоспорт
Экипаж Каргинова стал победителем «Дакара» в классе грузовиков
Каргинов уже побеждал на «Дакаре» в 2014 году.
Происшествия
Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой
Музыка
Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
Политика
В ГД рассмотрят проект о должности зампредседателя Совбеза 20 января
"Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке", - приводятся в сообщении слова Володина.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Общество
Численность населения Китая превысила 1,4 миллиарда человек
В конце прошлого года численность населения КНР достигла 1 миллиарда 400 миллионов 50 тысяч человек.
Спорт
Экс-тренер сборной России Тарханов рассказал о победе над онкологией
Бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов рассказал о победе над раком щитовидной железы.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Авто
Morgan показал юбилейную версию модели Plus 4
Специальное темно-серое ковровое покрытие и руль созданы вручную для юбилейной версии модели.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени
Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Политика
Мишустин назвал задачи нового правительства
Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Здоровье
Медики назвали самый простой способ похудеть
Футбол
Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд
По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18.