Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА

Сегодня лицензии Банка России лишился столичный ПФС-БАНК, который занимал в банковской системе России 348 место.
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Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА

Российская газета02:42

ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Москва 2401:05

Нэклис-Банк лишился лицензии

Современный Предприниматель14 января в 01:40

Центробанк лишил лицензии московский «ПФС-банк»

Вечерняя Москва00:35

В России осталось 400 банков

ИА БанкИнформСервис14 января в 06:22

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Агентство Москва00:45

Суд 10 февраля рассмотрит дело о ликвидации ивановского Кранбанка

РАПСИ14 января в 01:00
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Общество

Мэрия Москвы готова потратить еще два миллиарда рублей на внедрение системы распознавания лиц

По данным Коммерсанта, объявлен тендер на поставку оборудования обработки видеоданных на транспорте.
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Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
РИА Новости 03:51
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«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:55
Армия и оружие

При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Экономика

Капитализация Alphabet впервые превысила $1 трлн

Рыночная стоимость компании Alphabet превысила $1 трлн.
РБК вчера в 16:14
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Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд

МИР 24 15 января в 08:44
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Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
РИА Новости 02:54
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 15 января в 10:43
Общество

Названы самые популярные пароли за 2019 год

В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
Коммерсантъ 01:22
Автоспорт

Экипаж Каргинова стал победителем «Дакара» в классе грузовиков

Каргинов уже побеждал на «Дакаре» в 2014 году.
Спорт-Экспресс 03:38
Происшествия

Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой

Вести.Ru вчера в 23:45
Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма

РБК 03:42
Музыка

Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням

ToDay News Ufa 02:43
Политика

В ГД рассмотрят проект о должности зампредседателя Совбеза 20 января

"Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке", - приводятся в сообщении слова Володина.
РИА Новости 03:21
Происшествия

Банда сутенёров предстанет перед судом в Омске

REGNUM 02:30
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Общество

Численность населения Китая превысила 1,4 миллиарда человек

В конце прошлого года численность населения КНР достигла 1 миллиарда 400 миллионов 50 тысяч человек.
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Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда

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Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

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Спорт

Экс-тренер сборной России Тарханов рассказал о победе над онкологией

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов рассказал о победе над раком щитовидной железы.
Газета.Ru 03:32
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Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
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Авто

Morgan показал юбилейную версию модели Plus 4

Специальное темно-серое ковровое покрытие и руль созданы вручную для юбилейной версии модели.
CarsWeek.ru вчера в 02:14
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли на начало осени

Ожидаемую во всем мире игру Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
iReactor вчера в 13:06
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru вчера в 03:47
Политика

Мишустин назвал задачи нового правительства

Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Forbes вчера в 06:46
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
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Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру вчера в 07:22
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Медики назвали самый простой способ похудеть

Волгоградская правда 03:48
Футбол

Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд

По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18.
Piter.tv вчера в 11:33
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