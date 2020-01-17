Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА

Сегодня лицензии Банка России лишился столичный ПФС-БАНК, который занимал в банковской системе России 348 место.
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Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА

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ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе в Рупольдинге

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
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Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
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Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
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Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) присоединились к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между РУСАДА и ВАДА в качестве третьей стороны.
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Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
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Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка

По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
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