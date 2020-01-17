Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА
Сегодня лицензии Банка России лишился столичный ПФС-БАНК, который занимал в банковской системе России 348 место.
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Политика
Мишустин и Медведев провели встречу
Действующий и бывший премьер-министры России Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев провели встречу, которая продлилась более часа, после чего была организована встреча с членами правительства.
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Источники РБК утверждают, что компанию может возглавить замминистра строительства Никита Стасишин, но назначение может затянуться из-за отставки правительства.
Политика
Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
Политика
Милонов назвал Водонаеву потаскухой из-за ее слов об материнском капитале
Недовольство депутата вызвали слова Водоноевой относительно материнского капитала.
Общество
«Открытые медиа»: родственники премьер-министра Мишустина владеют землей и домами на 1,5 миллиарда рублей
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Происшествия
25 автомобилей столкнулись в Адыгее
Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно купаться на Крещение
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Биатлон
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе в Рупольдинге
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Гаджеты
Xiaomi разработала женскую механическую клавиатуру
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Кино
Режиссёру фильма «Тор: Рагнарёк» предложили снять «Звёздные войны»
Спорт
МОК и МПК стали участниками процесса в CAS между РУСАДА и ВАДА
Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) присоединились к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между РУСАДА и ВАДА в качестве третьей стороны.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Здоровье
Алексей Текслер пообещал новое оборудование магнитогорскому медцентру
Алексей Текслер заявил, что стационар в этом году получит 200 миллионов рублей. Средства пойдут на приобретение нового оборудования.
Наука
Биологи получили объемное изображение процессов в клетке
С момента открытия и первого наблюдения живых клеток ученые пытаются все глубже и глубже проникнуть в процессы, которые происходят внутри них.
Общество
В США смертника помиловали за несколько часов до казни
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Гаджеты
Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов
Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.
Шоу-бизнес
Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня
Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Здоровье
Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка
По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.