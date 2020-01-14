Экономика
ТАССБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, ПФС-Банк нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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Экономика
Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов
Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
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ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Участники группы производителей синтетических наркотиков взяты под стражу.
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Delivery Club введет возможность поощрить курьеров
Delivery Club введет возможность поощрить курьеров Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять чаевые курьерам через приложение.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Экономика
Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России
В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
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Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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Молодая жена Игоря Николаева поздравила его с юбилеем
Молодая жена Игоря Николаева поздравила его с юбилеем Игорь Николаев отмечает день рождения.
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Выход смартфона Xiaomi Mi A2 состоялся в прошлом году, и изначально из коробки модель работала на операционной системе Android 8.1 Oreo.
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
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Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Политика
Процесс импичмента Трампа начался в США
В США начался процесс импичмента президента США Дональла Трампа.
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В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»
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Травы и пряности, которые помогут снизить повышенное давление
Базилик благодаря содержанию эвгенола предотвращает сужение сосудов, что помогает стабилизировать давление.
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Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев вступил в спор с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Авто
«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале
Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.
Происшествия
В Магадане осудят учителя физкультуры за сексуальные домогательства
На учителя физкультуры одной из школ Магадана заведено уголовное дело и завершено расследование по факту сексуальных домогательств учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК Колымы.
Общество
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Финансы
Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар
Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может резко опуститься уже в обозримом будущем.
Происшествия
МАК назвал причину происшествия с самолетом UTair в Сочи
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Самым долгим браком Дунаевского стал седьмой. С Мариной Рождественской композитор прожил 20 лет.
Армия и оружие
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Игры
В сети появился новый тизер Baldur’s Gate 3
Larian Studios опубликовала новый тизер Baldur's Gate 3. Полуминутный ролик начался с призыва вернуться во Врата Балдура.
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Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
На трассе М-4 «Дон» под Адыгейском произошло массовое ДТП
Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате столкновения 20 автомобилей в Адыгее в шести ДТП, которые произошли одновременно на одном участке трассы М-4 "Дон".