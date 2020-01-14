Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, ПФС-Банк нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Москва 2401:05

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Агентство Москва00:45

Суд 10 февраля рассмотрит дело о ликвидации ивановского Кранбанка

РАПСИ14 января в 01:00

Банки держат дистанцию

Российская газета14 января в 11:22

В России осталось 400 банков

ИА БанкИнформСервис14 января в 06:22

Нэклис-Банк лишился лицензии

Современный Предприниматель14 января в 01:40

Центробанк лишил лицензии московский «ПФС-банк»

Вечерняя Москва00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Экономика

Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru 15 января в 05:38
Происшествия

ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Участники группы производителей синтетических наркотиков взяты под стражу.
Вести.Ru 02:07
Технологии

Delivery Club введет возможность поощрить курьеров

Delivery Club введет возможность поощрить курьеров Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять чаевые курьерам через приложение.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Газета.Ru вчера в 02:18
Экономика

Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России

В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.
РБК 00:00
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Кино

Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда

News.ru вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Телепрограмма 15 января в 04:01
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева поздравила его с юбилеем

Молодая жена Игоря Николаева поздравила его с юбилеем Игорь Николаев отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:17
Гаджеты

Недорогой смартфон Xiaomi Mi A2 получил Android 10

Выход смартфона Xiaomi Mi A2 состоялся в прошлом году, и изначально из коробки модель работала на операционной системе Android 8.1 Oreo.
Rusargument 15 января в 06:20
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Происшествия

Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Известия вчера в 22:27
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика

Процесс импичмента Трампа начался в США

В США начался процесс импичмента президента США Дональла Трампа.
Газета.Ru вчера в 16:16
Происшествия

В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

Газета.Ru 02:06
Здоровье

Травы и пряности, которые помогут снизить повышенное давление

Базилик благодаря содержанию эвгенола предотвращает сужение сосудов, что помогает стабилизировать давление.
Волгоградская правда вчера в 22:26
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев вступил в спор с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Известия 01:42
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:55
Авто

«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале

Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.
КП - Беларусь вчера в 07:47
Происшествия

В Магадане осудят учителя физкультуры за сексуальные домогательства

На учителя физкультуры одной из школ Магадана заведено уголовное дело и завершено расследование по факту сексуальных домогательств учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК Колымы.
REGNUM 02:11
Общество

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус вчера в 14:51
Финансы

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может резко опуститься уже в обозримом будущем.
РИА Новости вчера в 05:22
Происшествия

МАК назвал причину происшествия с самолетом UTair в Сочи

Кубань 24 вчера в 08:42
Шоу-бизнес

75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз

Самым долгим браком Дунаевского стал седьмой. С Мариной Рождественской композитор прожил 20 лет.
Вокруг ТВ вчера в 05:45
Армия и оружие

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
РИА Новости вчера в 04:59
Игры

В сети появился новый тизер Baldur’s Gate 3

Larian Studios опубликовала новый тизер Baldur's Gate 3. Полуминутный ролик начался с призыва вернуться во Врата Балдура.
CyberSport.ru 01:48
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

На трассе М-4 «Дон» под Адыгейском произошло массовое ДТП

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате столкновения 20 автомобилей в Адыгее в шести ДТП, которые произошли одновременно на одном участке трассы М-4 "Дон".
ТАСС 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное