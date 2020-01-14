Экономика
ТАССБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, ПФС-Банк нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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Политика
Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств
Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
Политика
Медведев объявил об отставке правительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Происшествия
Бастрыкин поручил инициировать передачу в СК дела о ДТП под Саратовом
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»
Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Компания Toyota может презентовать новое поколение популярного внедорожника Land Cruiser в августе 2020 года, сообщают СМИ.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
Финансы
Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн
Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в ноябре 2019 года на $796 млн по сравнению с октябрем, показатель рос четыре месяца подряд, следует из данных министерства.
Армия и оружие
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе
Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в суде Новокузнецка
Следственный комитет опубликовал видео из судебного участка мирового судьи Новокузнецка, где ранее мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину.
Шоу-бизнес
Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали
На кадрах актриса идет по пляжу в бело-голубом купальнике. Кроме того, звезда запечатлела на память потрясающей красоты закат.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ
В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Общество
Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака
Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
Авто
«Русский Prado» от УАЗа выпустят в 2021 году
Новый внедорожник УАЗ, который называют «русским Prado», начнут выпускать во второй половине 2021 года.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Политика
На Украине снизили возраст призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Экономика
Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России
В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Происшествия
СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Происшествия
Четыре человека погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме
При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Происшествия
В Тульской области горит зерновой склад
Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.