Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, ПФС-Банк нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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Банки держат дистанцию

Российская газета14 января в 11:22

В России осталось 400 банков

ИА БанкИнформСервис14 января в 06:22

Нэклис-Банк лишился лицензии

Современный Предприниматель14 января в 01:40

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Агентство Москва00:45

Центробанк лишил лицензии московский «ПФС-банк»

Вечерняя Москва00:35

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

ТАСС00:56

ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

РБК00:45
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Политика

Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств

Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
REGNUM вчера в 03:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Российская газета 00:37
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

Медведев объявил об отставке правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку.
Известия 15 января в 08:57
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Происшествия

Бастрыкин поручил инициировать передачу в СК дела о ДТП под Саратовом

RT на русском вчера в 09:58
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM 00:20
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Авто

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota может презентовать новое поколение популярного внедорожника Land Cruiser в августе 2020 года, сообщают СМИ.
Letnews.ru 15 января в 14:53
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
ToDay News Ufa 14 января в 06:47
Финансы

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в ноябре 2019 года на $796 млн по сравнению с октябрем, показатель рос четыре месяца подряд, следует из данных министерства.
Интерфакс 00:14
Армия и оружие

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
РИА Новости вчера в 04:59
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в суде Новокузнецка

Следственный комитет опубликовал видео из судебного участка мирового судьи Новокузнецка, где ранее мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину.
Взгляд.ру вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали

На кадрах актриса идет по пляжу в бело-голубом купальнике. Кроме того, звезда запечатлела на память потрясающей красоты закат.
Телепрограмма 00:22
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Политика

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Москва 24 вчера в 06:03
Общество

Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака

Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
Волгоградская правда 14 января в 23:12
Авто

«Русский Prado» от УАЗа выпустят в 2021 году

Новый внедорожник УАЗ, который называют «русским Prado», начнут выпускать во второй половине 2021 года.
AutoNews вчера в 03:22
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Политика

На Украине снизили возраст призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Экономика

Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России

В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.
РБК 00:00
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 07:38
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Взгляд.ру вчера в 21:51
Происшествия

Четыре человека погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме

При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
REGNUM вчера в 22:48
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru вчера в 03:47
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15 января в 15:05
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
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