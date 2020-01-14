Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Москва 2401:05

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Агентство Москва00:45

Банки держат дистанцию

Российская газета14 января в 11:22

Центробанк лишил лицензии московский «ПФС-банк»

Вечерняя Москва00:35

В России осталось 400 банков

ИА БанкИнформСервис14 января в 06:22

Нэклис-Банк лишился лицензии

Современный Предприниматель14 января в 01:40

Суд 10 февраля рассмотрит дело о ликвидации ивановского Кранбанка

РАПСИ14 января в 01:00
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия

В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

Газета.Ru 02:06
Политика

Мишустин заявил, что снимет барьеры для предпринимательства в России

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин сделал заявление, в котором отметил, что в случае назначения на пост главы правительства займется тем, чтобы снять барьеры для бизнеса.
ПолитРоссия вчера в 03:29
Происшествия

В Волгограде из-за угрозы минирования эвакуированы несколько школ

МТВ онлайн 01:14
Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Как напоминают в Центре цифровой экспертизы Роскачества, способов воровства денег через банкоматы масса.
Российская газета 02:18
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили 15 января в 02:43
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Происшествия

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 15 января в 05:04
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
ToDay News Ufa 14 января в 06:47
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 15 января в 09:11
Политика

МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства

Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 01:42
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Общество

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru вчера в 20:00
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
Происшествия

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Ридус вчера в 16:11
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт 15 января в 11:35
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Кино

Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда

News.ru вчера в 10:36
Происшествия

ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.
Известия 02:01
Общество

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Российская газета вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке

Блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина сообщила своим подписчикам в Instagram, что ее нынешний брак "трещит по швам" из-за выходок первого мужа, рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.
Газета.Ru вчера в 08:49
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Гаджеты

У смарт-часов Xiaomi Mi Watch появились новые функции

Профиль вчера в 08:34
Гаджеты

Huawei запустила новую версию альтернативы сервисам Google

Китайская компания Huawei, которая старается удержать свои позиции на мировом рынке смартфонов на фоне американских санкций, работает над альтернативой Android и собственной версией сервисов Google.
iXBT.com 01:41
Экономика

РБК: китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold

Китайские инвесторы во главе с Fosun планируют отказаться от покупки золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold), сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:32
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