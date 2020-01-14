Экономика
ТАССБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Происшествия
В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»
Политика
Мишустин заявил, что снимет барьеры для предпринимательства в России
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин сделал заявление, в котором отметил, что в случае назначения на пост главы правительства займется тем, чтобы снять барьеры для бизнеса.
Общество
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
Как напоминают в Центре цифровой экспертизы Роскачества, способов воровства денег через банкоматы масса.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Авто
Начались продажи первого минивэна Lexus
Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Политика
МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства
Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Общество
Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США
Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Происшествия
ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.
Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Шоу-бизнес
Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке
Блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина сообщила своим подписчикам в Instagram, что ее нынешний брак "трещит по швам" из-за выходок первого мужа, рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Гаджеты
У смарт-часов Xiaomi Mi Watch появились новые функции
Гаджеты
Huawei запустила новую версию альтернативы сервисам Google
Китайская компания Huawei, которая старается удержать свои позиции на мировом рынке смартфонов на фоне американских санкций, работает над альтернативой Android и собственной версией сервисов Google.
Экономика
РБК: китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold
Китайские инвесторы во главе с Fosun планируют отказаться от покупки золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold), сообщает РБК со ссылкой на источники.