Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензию у саратовского НВКбанка
Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанка), который находится в Саратове. По величине активов в начале года НВКбанк занимал 179 место в стране.
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Выплаты клиентам лишенного лицензии «НВКбанка» начнут в течение 2 недель
Четвертая Власть24 января в 04:58
В областном правительстве собрали срочное совещание из-за отзыва лицензии у Нижневолжского коммерческого банка
Версия-Саратов24 января в 07:52
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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В посольстве РФ назвали число находящихся в провинции Хубэй россиян
В Китае в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, в данный момент пребывают 140 россиян.
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Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
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В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но в Многофункциональном центре (МФЦ).
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Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Кино
Фильм «1917» завоевал главную награду Гильдии режиссеров
Ранее фильм "1917" получил главную премию другого влиятельного американского профессионального союза - Гильдии продюсеров.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в феврале
Погода в феврале на территории России похолодает по сравнению с январем.
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«Реал» возглавил таблицу Примеры впервые за 100 дней
Общество
Пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ будет закрыт до 1 февраля
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
Происшествия
В Люблине водитель «Лады» без номеров устроил стрельбу
В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.
Общество
В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей
Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у подержанных автомобилей.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Происшествия
Очевидец катастрофы с вертолетом Брайанта рассказал о случившемся
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Происшествия
«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию
В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Экономика
Мишустина попросили о налоговой амнистии для малого бизнеса
Как сообщает «РИА Новости», среди предложений по улучшению состояния экономики и предпринимательства в стране организация считает необходимым «перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития МСП, прежде всего производственных», а также провести налоговую амнистию для малого бизнеса.
Политика
Болтон в мемуарах подтвердил давление Трампа на Украину
Президент США Дональд Трамп прошлым летом говорил бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону о желании продолжить блокировку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Происшествия