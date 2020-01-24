Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензию у саратовского НВКбанка

Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанка), который находится в Саратове. По величине активов в начале года НВКбанк занимал 179 место в стране.
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