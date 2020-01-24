Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанка), который находится в Саратове. По величине активов в начале года НВКбанк занимал 179 место в стране.

Технологии Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.

Общество В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

Общество Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но в Многофункциональном центре (МФЦ).

Авто Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.

Экономика Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.

Экономика Мишустина попросили о налоговой амнистии для малого бизнеса Как сообщает «РИА Новости», среди предложений по улучшению состояния экономики и предпринимательства в стране организация считает необходимым «перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития МСП, прежде всего производственных», а также провести налоговую амнистию для малого бизнеса.

Политика Болтон в мемуарах подтвердил давление Трампа на Украину Президент США Дональд Трамп прошлым летом говорил бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону о желании продолжить блокировку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.