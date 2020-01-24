Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензию у саратовского НВКбанка
Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанка), который находится в Саратове. По величине активов в начале года НВКбанк занимал 179 место в стране.
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Выплаты клиентам лишенного лицензии «НВКбанка» начнут в течение 2 недель
Четвертая Власть24 января в 04:58
В областном правительстве собрали срочное совещание из-за отзыва лицензии у Нижневолжского коммерческого банка
Версия-Саратов24 января в 07:52
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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Водитель «Лады» без номеров открыл стрельбу в Люблине
Из-за чего повздорили автовладельцы, остается неизвестным, но в ходе перепалки водитель зеленой "девяносто девятой" без номеров прямо из салона несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета и тут же скрылся.
Происшествия
«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию
В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Футбол
Футболисты «Барселоны» не одобряют нововведения Сетьена
При Сетьене «Барселона» перешла на игру в три защитника. Напомним, что Сетьен совсем недавно возглавил каталонский клуб.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Армия и оружие
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Шоу-бизнес
Анна Цуканова-Котт показала квартиру, которую купила в Таиланде
Анна Цуканова-Котт достаточно часто делится в своем микроблоге в Instagram кадрами из жарких стран.
Экономика
Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина
Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Здоровье
Роскачество развеяло миф о высоком содержании кальция в йогуртах
В клубничных йогуртах проверенных Роскачеством марок содержалось от 75 до 83 миллиграммов кальция на 100 граммов.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Происшествия
Под Омском от отравления техническим спиртом погибли пять человек
Пять человек погибли от отравления техническим спиртом, жертвам его продали под видом алкоголя, сообщил в понедельник региональный СК.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Происшествия
В центре Саратова в подъезде дома женщину убили ножом в шею
По данным ведомства, вечером в подъезде дома по улице Соборная на лестничной площадке седьмого этажа обнаружено тело 40–летней женщины с ножевым ранением в области шеи.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Культура
Шнуров хочет продюсировать других артистов
Музыкант Сергей Шнуров не исключает, что займется продюсирование после роспуска группировки «Ленинград».
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось
Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Авто
Показали изображения нового Cadillac Escalade
Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade.
Происшествия
В Гонконге произошел взрыв в больнице
По словам представителя больницы, работники отделения скорой помощи услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.
Общество
В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке
Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.