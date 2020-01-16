Компания больше не будет предоставлять услуги по добровольному медицинскому страхованию людей 15 января Банк России отозвал лицензию у страховой компании «Чувашия-Мед». Приказ опубликован на сайте регулятора.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Политика Власти Греции грозят наложить вето на решение ЕС по Ливии Комментируя предстоящую конференцию по Ливии в Берлине, на которой может быть принято политическое решение, Мицотакис сказал: если это решение не будет сопровождаться отменой меморандума Турции и Ливии о взаимопонимании по разграничению морских зон, то Греция выступит против.

Политика Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.

Политика Кудрин не получал предложений войти в состав правительства 16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.

Общество Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».

Шоу-бизнес Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.

Общество Министр здравоохранения Бурятии подал в отставку Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев подал в отставку. Об этом он лично сообщил в беседе с журналистом Ариг Ус.

Общество В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.

Политика Дочки «Газпрома» попросили снять ограничения Газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает регулятор.

Политика Мишустин выступил против налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.