Экономика

Мой город ЧебоксарыМой город ЧебоксарыБанк России отозвал лицензию у страховой компании «Чувашия-Мед»

Компания больше не будет предоставлять услуги по добровольному медицинскому страхованию людей 15 января Банк России отозвал лицензию у страховой компании «Чувашия-Мед». Приказ опубликован на сайте регулятора.
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