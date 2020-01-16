Экономика
Мой город ЧебоксарыБанк России отозвал лицензию у страховой компании «Чувашия-Мед»
Компания больше не будет предоставлять услуги по добровольному медицинскому страхованию людей 15 января Банк России отозвал лицензию у страховой компании «Чувашия-Мед». Приказ опубликован на сайте регулятора.
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Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасук Новосибирской области, нашли живой.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Водонаеву заподозрили в желании стать политиком
Политика
Власти Греции грозят наложить вето на решение ЕС по Ливии
Комментируя предстоящую конференцию по Ливии в Берлине, на которой может быть принято политическое решение, Мицотакис сказал: если это решение не будет сопровождаться отменой меморандума Турции и Ливии о взаимопонимании по разграничению морских зон, то Греция выступит против.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Политика
Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына
Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Музыка
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Шоу-бизнес
Стало известно о смерти 65-летней бывшей жены Дмитрия Иванова
Певица пытается доказать через суд, что их брак с Дмитрием был фиктивным. Журналисты разыскали близких той самой первой жены Иванова.
Общество
Министр здравоохранения Бурятии подал в отставку
Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев подал в отставку. Об этом он лично сообщил в беседе с журналистом Ариг Ус.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Общество
В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram
В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Армия и оружие
Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США
Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Политика
Дочки «Газпрома» попросили снять ограничения Газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает регулятор.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Здоровье
Скудное питание, кровати без простыней, антисанитария: В частном пансионате «Алгыс» обнаружили вопиющие нарушения
Деятельность частного пансионата «Алгыс» может быть приостановлена после проверки, во время которой сотрудники прокуратуры, Минтруда, Росздравнадзора и Роспотребнадзора выявили множественный нарушения в уходе за постояльцами, условиях проживания, в медицинском обслуживании.
Футбол
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане, его толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Российские истребители в течение недели трижды поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей государственной границы иностранными летательными аппаратами.