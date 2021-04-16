Ученые выяснили, что физические упражнения защищают от развития гипертонии

Новое исследование специалистов из UCSF Benioff Children’s Hospitals (Калифорния, США) показало, что выполнение физических упражнений в течение пяти часов в неделю снижает риск развития гипертонии (высокого артериального давления) - состояния, которое может привести к сердечному приступу и инсульту, а также к слабоумию в более позднем возрасте.