Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу по итогам произвольной программы в третий соревновательный день проходящего в японской Осаке командного турнира.
Новое исследование специалистов из UCSF Benioff Children’s Hospitals (Калифорния, США) показало, что выполнение физических упражнений в течение пяти часов в неделю снижает риск развития гипертонии (высокого артериального давления) - состояния, которое может привести к сердечному приступу и инсульту, а также к слабоумию в более позднем возрасте.
Доход президента Делового совета Евразийского экономического союза по итогам прошлого года вырос впятеро, позволив ему сместить с первого места в списке самых богатых супругов чиновников Кремля и Белого дома Татьяну Навку.