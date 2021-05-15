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Банк России отстранят от платежей

Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов в своем докладе пояснили, что платежные институты должны стать более функциональной версией платежных агентов.В источнике
Центральная Служба Новостей
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