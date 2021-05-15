Центральная Служба НовостейБанк России отстранят от платежейЭксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов в своем докладе пояснили, что платежные институты должны стать более функциональной версией платежных агентов.В источникеЦентральная Служба НовостейГЛАС.RUVolga-DayКоммерсантъПодробнее о событииБанк России могут отстранить от платежей уже в 2021 годуГЛАС.RU09:15Банк России отстранят от платежейЦентральная Служба Новостей09:04Банк России хотят отстранить от платежейVolga-Dayвчера в 03:09Банк России отстраняют от платежейКоммерсантъвчера в 18:40Показать ещёОценить21Поделиться