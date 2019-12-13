Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.

Культура Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95» Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.

Общество Rambler Group требует заблокировать Twitch в России Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.

Политика В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".

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Космос Рогозин захотел создать «лифт» на Луну Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».

Общество Защита Егора Жукова обжаловала приговор Защита фигуранта «московского дела» Егора Жукова обжаловала приговор суда и потребовала прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого.

Экономика Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю Многие спрашивают, зачем вводить новый продукт — необходимо дождаться, когда закончится заморозка взносов на накопительную пенсию, и ничего нового уже предлагать будет не нужно.

Политика В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР «Постсоветские люди у власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с генсекретарем во главе», — отметила народный депутат фракции Ирина Геращенко на согласительном совете Верховной рады.