Экономика
ИнтерфаксБанк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов
Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»
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Общество
Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России
Роскомнадзор обратился к Twitter с просьбой объяснить ограничение доступа к ряду аккаунтов из России.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Общество
Учительница подрезала челку школьнику в Волгоградской области
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Происшествия
Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Минобороны опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух МиГ-31БМ.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Музыка
В эфире «России 1» заглушили слово «протесты» в песне Би-2
Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах».
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Проект закона увеличивает эту цифру на 850 рублей или 7,5%. Предполагается, что с 1 января 2020 года МРОТ будет 12,13 тыс. руб.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Космос
Рогозин захотел создать «лифт» на Луну
Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».
Общество
Защита Егора Жукова обжаловала приговор
Защита фигуранта «московского дела» Егора Жукова обжаловала приговор суда и потребовала прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Многие спрашивают, зачем вводить новый продукт — необходимо дождаться, когда закончится заморозка взносов на накопительную пенсию, и ничего нового уже предлагать будет не нужно.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Политика
В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР
«Постсоветские люди у власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с генсекретарем во главе», — отметила народный депутат фракции Ирина Геращенко на согласительном совете Верховной рады.
Общество
Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца
Для поддержания в норме важных показателей сердечного здоровья и защиты себя от аритмии, ишемической болезни сердца и иных недугов, важно соблюдать простые правила касательно питания и физических нагрузок.
Происшествия
Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Политика
Жена Порошенко покинула свой пост в Украинском культурном фонде
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Общество
Пожар не помешал ремонту на «Адмирале Кузнецове», заявил глава ОСК
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" продолжается и не прекращался, несмотря на пожар, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.