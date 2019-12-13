Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБанк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.
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