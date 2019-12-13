Экономика
ИнтерфаксБанк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов
Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»
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Авто
Названа дата старта продаж кроссовера Hyundai Palisade в России
Новый большой кроссовер Hyundai Palisade появится на российском рынке во втором полугодии 2020 года.
Происшествия
Противников мусоросжигательного завода задержали под Казанью
Полицейские задержали около 10 активистов под Казанью, где строят мусоросжигательный завод.
Здоровье
Названы три неожиданных продукта для профилактики рака
Медики составили список продуктов, которые будут полезны для профилактики серьезного заболевания.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Киберспорт
Состав AVANGAR по CS:GO перешёл в Virtus.pro
Авто
Opel возобновил продажи в России
Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Шоу-бизнес
Алексей Макаров не платит дочери алименты
Девять лет назад 47-летний Алексей Макаров расстался с гражданской женой 40-летней Викторией Богатыревой.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Происшествия
Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Общество
Выпускница СПбГУ оплевала членов комиссии по этике
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Политика
«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса
14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что "формула Штайнмайера" прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Происшествия
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Здоровье
Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом
Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит комплекс мер по улучшению положения больных муковисцидозом, рассчитанный на период до конца 2020 года.
Авто
Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов
Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.