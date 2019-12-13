Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.

Фигурное катание Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.

Политика В Казахстане задумались о переименовании Алматы В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Общество Американский владелец Nginx впервые прокомментировал обыски Новый владелец Nginx – американская компания F5 Networks впервые прокомментировала обыски в московском офисе.

Шоу-бизнес Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.

Общество Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.

Происшествия В Новосибирской области загорелся склад с пухом Склад с пухом загорелся на площади 2,1 тысячи квадратных метра в Доволенском районе Новосибирской области, произошло обрушение кровли здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Политика Меркель вскрыла антироссийские «консервы» 12 декабря в МИД России на Смоленскую площадь вызвали посла Германии.

Политика Член ПАСЕ от ФРГ предложил включить ДНР и ЛНР в «нормандский формат» Руководитель комитета экономического сотрудничества и развития фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член ПАСЕ от ФРГ Ульрих Оэмэ предложил включить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) в состав участников переговоров «нормандской четверки».

Игры Новые консоли Xbox назвали Xbox Series X В ходе церемонии награждения The Game Awards компания Xbox впервые показала миру свою новую консоль.