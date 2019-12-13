Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБанк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.
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Отставка процента

Российская газета10:30

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новостивчера в 00:00

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Эхо Москвы13 декабря в 06:32

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Банк России обозначил потенциал снижения ключевой ставки в 2020 году

ПРАЙМ13 декабря в 13:47
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Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Фигурное катание

Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе

Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Матч ТВ 11:17
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru 13:21
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия 11:24
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Общество

Американский владелец Nginx впервые прокомментировал обыски

Новый владелец Nginx – американская компания F5 Networks впервые прокомментировала обыски в московском офисе.
Ведомости 06:10
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж

Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
ИнфоСМИ 11:55
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки

Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.
РБК 05:35
Происшествия

Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения

Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru 13 декабря в 13:21
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Экономика

Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей

При последнем повышении палладий достиг отметки в 1900 долларов, сообщает американское издание Kitco.
Политическая Экспертиза 11:43
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245

Sports.ru вчера в 22:43
Происшествия

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

Склад с пухом загорелся на площади 2,1 тысячи квадратных метра в Доволенском районе Новосибирской области, произошло обрушение кровли здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 12:09
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Политика

Меркель вскрыла антироссийские «консервы»

12 декабря в МИД России на Смоленскую площадь вызвали посла Германии.
Вести.Ru 11:50
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 12 декабря в 05:43
Политика

Член ПАСЕ от ФРГ предложил включить ДНР и ЛНР в «нормандский формат»

Руководитель комитета экономического сотрудничества и развития фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член ПАСЕ от ФРГ Ульрих Оэмэ предложил включить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) в состав участников переговоров «нормандской четверки».
Известия 13:30
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета 12:10
Игры

Новые консоли Xbox назвали Xbox Series X

В ходе церемонии награждения The Game Awards компания Xbox впервые показала миру свою новую консоль.
Игромания.ру 12 декабря в 21:13
Авто

Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году

110km.ru вчера в 09:26
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Политика

Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой

ТАСС вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой

Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
News.ru 06:41
Космос

ЕКА запустит миссию по уборке мусора с околоземной орбиты

Европейское космическое агентство (ЕКА) запустит экспериментальный аппарат для вывода с околоземной орбиты космического мусора.
REGNUM 07:36
Происшествия

Самолет с превышением посадочной массы штатно сел в Шереметьево

Ранее сообщалось, что Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна.
РИА Новости 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
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