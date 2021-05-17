Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.
Суд признал виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) бывшего гендиректора Государственного космического научно-производственного центра им. М.В.Хруничева Александра Селиверстова и приговорил к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет.