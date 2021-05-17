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Экономика

Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет замедляться к осени

Годовая инфляция в России в настоящее время находится на плато и замедляться начнет ближе к осени, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.В источнике
ПРАЙМ
RT на русском

Подробнее о событии

В ЦБ назвали ожидаемые сроки замедления инфляции

Известия09:21

ЦБ спрогнозировал замедление годовой инфляции в РФ ближе к осени

Интерфакс09:21

В Центробанке рассказали, когда ждать снижения инфляции

БИЗНЕС Online09:18

В ЦБ дали прогноз по уровню инфляции в России

RT на русском09:15

Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет замедляться к осени

ПРАЙМ09:08

Инфляцию в РФ можно вернуть к 4%, не создавая ограничений для экономики - зампред ЦБ

Finam.Ru06:03
Интересное

Строительство газопровода «Северный поток 2» возобновлено в германских водах

Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.
Интерфакс06:32

Бывшего гендиректора Центра Хруничева приговорили к пяти годам колонии

Суд признал виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) бывшего гендиректора Государственного космического научно-производственного центра им. М.В.Хруничева Александра Селиверстова и приговорил к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет.
РБК08:24