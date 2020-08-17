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Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. «Февраль-март», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос. 12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАСС13:33
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RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русском14:18
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъ14:50
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ru14:41
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолец15:11
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°14:05
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАСС13:33
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

REGNUM14:23

Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
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Меркель хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

«Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил запланированное на среду заседание Европейского совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи, и возможные санкции против Белоруссии», - также сказано на сайте президента Литвы.
Финансовая газета14:23
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс08:58
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Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ru09:15
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Ученые смогли «поймать» отражение луча лазера от рефлектора лунного аппарата LRO

Следующим этапом исследования авторы видят сравнение этого отраженного света со светом лазеров, отраженным от рефлекторов, оставленных на поверхности Луны астронавтами миссии «Аполлон» НАСА в 60-70-е гг. 20-го столетия.
AstroNews.ruвчера в 10:33

У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", - информируют областные власти.
РИА Новости15:07
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