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Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. «Февраль-март», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос. 12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
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Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолецвчера в 15:11
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъвчера в 14:50
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

REGNUMвчера в 14:23
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русскомвчера в 14:18
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°вчера в 14:05
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАССвчера в 13:33
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ruвчера в 14:41

Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск

Благовещенск, 17 августа 2020, 10:26 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, столица Амурской области станет последней точкой недельного дальневосточного турне главы правительства.
REGNUMвчера в 03:26
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Эксперты оценили динамику потребкредитования в Ставропольском крае

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил безопасность кредитования в банкоматах по биометрическим данным.
RT на русскомвчера в 10:26