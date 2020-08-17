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Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. «Февраль-март», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос. 12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАСС13:33
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолец15:11
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъ14:50
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русском14:18
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ru14:41
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°14:05
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАСС13:33
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

REGNUM14:23

Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Открытие, опубликованное 13 августа, в журнале Nature Communications Earth and Environment, значит, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, ежегодно пополняющий ледяной покров, не успевает за льдом, который течет в океан с ледников.
Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата
Сайт интересных новостейвчера в 03:52
97

РФС проводит расследование в связи со смертью 17-летнего футболиста

Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что проводится расследование по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время матча.
Metaratings14:25
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США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover24вчера в 04:34
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
1,7K

Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Новый владелец седана Tesla Model S недавно преодолел отметку в 482 тысяч 803 км. Он рассказал, что для него техническое обслуживание последних 138 тысяч 403 км обошлось в порядка 5 тысяч долларов.
Evo-rus.com06:10
5

Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru23:30
10

Зеленский сменил состав СНБО Украины

Согласно указу в новый состав СНБО вошли глава внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, глава Национального Банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
РБК14:21

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20