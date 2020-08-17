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Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. «Февраль-март», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос. 12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
Подробнее о событии
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°вчера в 14:05
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъвчера в 14:50
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ruвчера в 14:41
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русскомвчера в 14:18
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолецвчера в 15:11
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАССвчера в 13:33
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

REGNUMвчера в 14:23

Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Газета.Ru21:14
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Природа и происхождение первого пришельца из другой Солнечной системы стали более загадочными

Природа и происхождение Оумуамуа, первого пришельца из другой солнечной системы, стали более загадочными после того, как ученые заявили, что исключили основное объяснение, сообщает The Independent.
BFM.ru22:26

Роспотребнадзор Кузбасса выпустил новое постановление по COVID-19

«Признать подпункты 1.3 и 1.4 пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области- Кузбассу от 05.04.2020 № 9 „О введении дополнительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в Кемеровской области — Кузбассе“ (в редакции от 06.04.2020 № 10) утратившими силу», — говорится в документе.
ВашГород.ру21:54