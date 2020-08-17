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Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. «Февраль-март», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос. 12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
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Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолецвчера в 15:11
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъвчера в 14:50
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

REGNUMвчера в 14:23
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русскомвчера в 14:18
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°вчера в 14:05
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАССвчера в 13:33
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ruвчера в 14:41

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
235

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
11

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
25

В Новосибирской области переходят на второй этап снятия ограничений

Власти Новосибирской области приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
RT на русскомвчера в 23:25
15

Даже мягкая форма COVID-19 вызывает длительный иммунный ответ — ученые

Признаки сильного и длительного иммунного ответа на SARS-CoV-2 у людей, перенесших COVID-19 в мягкой форме, обнаружены исследователями из университета Аризоны, опубликовавшим 16 августа статью в medRxiv.
ИА Красная Веснавчера в 13:56