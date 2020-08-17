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Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. «Февраль-март», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос. 12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
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Царьград

Когда ждать пика инфляции: Банк России поделился прогнозом

Царьградвчера в 16:10
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолецвчера в 15:11
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАССвчера в 13:33
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ruвчера в 14:41
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русскомвчера в 14:18
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°вчера в 14:05
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъвчера в 14:50

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования не может предоставить больше деталей, в том числе имен подозреваемых, названий компаний и банков.
РБК23:00
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Владислав Бомбизо покинул пост главного врача горбольницы №1 Барнаула

Как рассказали "Толку" в алтайском минздраве, с 17 августа обязанности главного врача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи исполняет Дмитрий Устинов Владислав Бомбизо покинул пост главного врача краевой больницы скорой медицинской помощи ("первой горки", или БСМП).
Толк00:39