Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года
Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. «Февраль-март», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос. 12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.В источнике
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ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года
Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
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