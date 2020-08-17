Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования не может предоставить больше деталей, в том числе имен подозреваемых, названий компаний и банков.