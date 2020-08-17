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Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. «Февраль-март», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос. 12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолецвчера в 15:11
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъвчера в 14:50
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

REGNUMвчера в 14:23
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русскомвчера в 14:18
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°вчера в 14:05
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАССвчера в 13:33
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ruвчера в 14:41

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионатвчера в 10:43
3

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

"В Центральную избирательную комиссию заявителями не предоставлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно", - уточнили в ведомстве, добавив, что доводы заявителей, требующих пересчет голосов, "носят по существу предположительный характер".
Газета.Ru01:24
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
21

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
11

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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В США отметили отставание от России в модернизации ядерных вооружений

2 августа помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что США рассчитывают подписать соглашение с Россией, ограничивающее все ядерное вооружение.
Известия00:39

Группа ЧТПЗ вложила в увеличение производительности ПНТЗ 40 миллионов

На машине непрерывного литья установлено новое оборудование Группа ЧТПЗ инвестировала в модернизацию оборудования Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) 40 млн рублей в рамках программы повышения операционной эффективности производства.
Правда УрФОвчера в 06:49

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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