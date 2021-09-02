ПРАЙМБанк России ожидает роста ставки ФРС США уже в 2022 году в среднем до 0,32%Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 5-6% годовых, следует из материалов регулятора.РИА НовостиО таком прогнозе сообщается в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», размещенном на сайте Центробанка России.URA.RuПо мере снижения инфляционных ожиданий и замедления роста потребительских цен ключевая ставка вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5—6% годовых, пишет ТАСС.Реальное времяНа июльском заседании ЦБ РФ поднял ставку сразу на 1 п.п., до 6,5% годовых.Finam.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияФАНПодробнее о событииЦентробанк прогнозирует инфляцию в России в 2024 году на уровне 4%Реальное время08:36Центробанк представил прогноз по инфляции на 2024 годФАН07:42Банк России ожидает роста ставки ФРС США уже в 2022 году в среднем до 0,32%ПРАЙМ07:51ЦБ прогнозирует снижение инфляции в четвертом квартале 2021 годаТАСС08:53ЦБ РФ по-прежнему намерен оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседанияхFinam.Ru08:40Пресс-конференция ЦБ по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годовФинансовая газетавчера в 06:17«Денискины рассказы»: итоги лета, инфляция, выплаты и рост ценМосква FMвчера в 04:35Показать ещёОценить1Поделиться