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Банк России ожидает роста ставки ФРС США уже в 2022 году в среднем до 0,32%

Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 5-6% годовых, следует из материалов регулятора.
РИА Новости
О таком прогнозе сообщается в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», размещенном на сайте Центробанка России.
URA.Ru
По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления роста потребительских цен ключевая ставка вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5—6% годовых, пишет ТАСС.
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Finam.Ru

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