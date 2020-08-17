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Банк России ожидает ускорения инфляции в феврале-марте 2021 года

Аналитики Центробанка РФ спрогнозировал достижение пиковых значений инфляции ориентировочно зимой-весной 2021 года. Как отметил, Алексей Заботкин, занимающий пост заместителя главы ЦБ, самая высокая инфляция ожидается в феврале и марте 2021 года.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАСС17 августа в 13:33
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Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ru17 августа в 14:41
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолец17 августа в 15:11
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъ17 августа в 14:50
ПРАЙМ

Годовая инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 1%, сильнее прогноза

ПРАЙМ02:11
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русском17 августа в 14:18
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°17 августа в 14:05
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАСС17 августа в 13:33

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАССвчера в 08:20
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СП Сбербанка и Mail.ru Group получило от обеих сторон на равных условиях 12 млрд рублей

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Сбербанка.
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