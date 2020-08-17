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Единый банк

Банк России ожидает ускорения инфляции в феврале-марте 2021 года

Аналитики Центробанка РФ спрогнозировал достижение пиковых значений инфляции ориентировочно зимой-весной 2021 года. Как отметил, Алексей Заботкин, занимающий пост заместителя главы ЦБ, самая высокая инфляция ожидается в феврале и марте 2021 года.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолецвчера в 15:11
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъвчера в 14:50
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАССвчера в 13:33
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русскомвчера в 14:18
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°вчера в 14:05
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ruвчера в 14:41
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

REGNUMвчера в 14:23

Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Политическая Экспертиза16 августа в 10:32
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Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Открытие, опубликованное 13 августа, в журнале Nature Communications Earth and Environment, значит, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, ежегодно пополняющий ледяной покров, не успевает за льдом, который течет в океан с ледников.
Сайт интересных новостей16 августа в 03:52
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Завершилось следствие по делу экс-мэра Петропавловска-Камчатского

Прокурор Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко, обвиняемого во взяточничестве, и его брата, обвиняемого в посредничестве при получении взятки.
ТАССвчера в 05:17
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Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новостивчера в 10:49
4

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газетавчера в 05:57
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