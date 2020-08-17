Банк России ожидает ускорения инфляции в феврале-марте 2021 года
Аналитики Центробанка РФ спрогнозировал достижение пиковых значений инфляции ориентировочно зимой-весной 2021 года. Как отметил, Алексей Заботкин, занимающий пост заместителя главы ЦБ, самая высокая инфляция ожидается в феврале и марте 2021 года.В источнике
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ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года
Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАССвчера в 13:33
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