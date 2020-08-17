В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.