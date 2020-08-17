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Единый банк

Банк России ожидает ускорения инфляции в феврале-марте 2021 года

Аналитики Центробанка РФ спрогнозировал достижение пиковых значений инфляции ориентировочно зимой-весной 2021 года. Как отметил, Алексей Заботкин, занимающий пост заместителя главы ЦБ, самая высокая инфляция ожидается в феврале и марте 2021 года.В источнике
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ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.
ТАСС17 августа в 13:33
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

ЦБ раскрыл, когда ждет пик инфляции

Московский Комсомолец17 августа в 15:11
Коммерсантъ

ЦБ ожидает пика инфляции в феврале–марте

Коммерсантъ17 августа в 14:50
ТАСС

ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

ТАСС17 августа в 13:33
RT на русском

Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

RT на русском17 августа в 14:18
Телеканал 360°

ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

Телеканал 360°17 августа в 14:05
Газета.Ru

ЦБ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России

Газета.Ru17 августа в 14:41
REGNUM

Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года

REGNUM17 августа в 14:23

Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).
Коммерсантъ03:25
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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